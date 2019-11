“Sé lo que es pelear: estoy en caja desde los 18 años”, afirma Daniel Martínez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tranquilos, el candidato está sano. Por la mañana del sábado Daniel Martínez llegó a Fray Bentos y, en una típica movida de campaña presidencial, exhibió su buen estado de salud. En la céntrica plaza Artigas lo esperaba un grupo de médicos y enfermeros que lo quieren ver presidente.

Bajo el abrigo de un gazebo y ante la vista de decenas de militantes, Martínez se subió la manga derecha de su camisa blanca y se dejó tomar la presión: “120-80, estás perfecto”, le dijo la enfermera. Aplausos de los adherentes y muchas selfies.



Después tocó el pinchazo. Otra enfermera le midió la glicemia: “1.1”, registró. Otra vez festejos y más fotos. Minutos antes el grupo de profesionales de la salud había colaborado asistiendo a los participantes de una maratón en beneficio de Teletón.

El candidato oficialista viene recorriendo el litoral pueblo a pueblo. Es una de las zonas del interior donde el 27 de octubre ganó el Frente Amplio. Sin embargo, se supone que en las elecciones municipales de mayo el liderazgo será blanco. La duda está en la elección del balotaje del 24 de noviembre.



La visita a Fray Bentos comenzó en una zona en la que está el barrio 2.000, el barrio obrero de Botnia y varias cooperativas de vivienda. Lo esperaban una decena de vecinos.

El candidato llegó en una camioneta tipo Van, alquilada. En su comitiva estaba su esposa, Laura Motta, dos asesores de comunicación, un fotógrafo y dos integrantes de la custodia del presidente Tabaré Vázquez.



Termo y mate bajo el brazo, Martínez se dispuso a charlar un rato con los vecinos. Allí se encontró con dos hombres que estaban construyendo un muro con rejas. Uno de ellos lo saludó con amabalidad, pero sin hacer comentarios partidarios. El candidato le contó parte de su vida, en particular la etapa anterior a ser nombrado presidente de Ancap.



“Que todo sea para bien de todos”, se limitó a responder el vecino. Después estuvo en un almacén del mismo barrio y dialogó con Eliana, la joven propietaria del comercio. Lo acompañó un hombre que se identificó como “el más comunista del barrio”. Los diálogos fueron breves, más emocionales que programáticos.



Desde Fray Bentos partió hacia la capital de Soriano, Mercedes. Ante la plaza de deportes cercana al barrio Grito de Asencio, Martínez se subió a la caja de una pequeña camioneta y disparó, sin nombrarlo, contra su competidor, Luis Lacalle Pou.



“Ustedes saben que se votan conceptos, pero también se votan personas. Ser presidente no es solo liderar lo político, también hay que tener la sensibilidad humana para conocer los problemas de la gente”, dijo Martínez.



En esa línea, remarcó su propia historia. “En los llamados del poder hay mucha gente que se puede confundir. Nunca perdamos la humildad. ¿Saben cómo se hace para tener la humildad de escuchar críticas? Es escuchar a la gente y haber tenido una vida de laburo, de contacto con la realidad. Estoy en caja desde los 18. Uno sabe lo que es pelear por la vida, supe construir el camino que hace toda la gente, trabajando en las fábricas, metiendo las manos en la grasa. Nunca vivimos de papá y mamá”, dijo el candidato oficialista.



Mientras, también apuntó a la coalición opositora. “No se soportan unos a otros. Todos los días vemos miembros de esta coalición que se pregunta hasta cuándo llegan. No creemos en los acuerdos de cúpula, hay que acordar con el pueblo. Los partidos no son fines, son instrumentos. La política cuando es una carrera personal, no sirve”, insistió.

Mesa y gobierno Daniel Martínez reivindicó su papel en la nominación del eventual equipo ministerial y alertó que la Mesa Política del Frente Amplio no intervendrá. “No va a pasar nada del gobierno por la Mesa Política. El gobierno es electo para gobernar en base a lineamientos estratégicos, a una visión de país que tiene el Frente Amplio”, dijo. “Cada decisión es mía, absolutamente mía, como corresponde”.



Dice que es diferente “a Pepe y Tabaré”

Durante su recorrida por Fray Bentos, Martínez marcó distancia con las formas de gobernar de José Mujica y del actual presidente Tabaré Vázquez. En esa línea, el candidato frentista dijo que su contrincante Luis Lacalle Pou “quiere plantear que está todo horrible”.



“Problemas ha habido y cambios va a haber. Mi personalidad, mi perfil, mi forma de gobernar es diferente de lo que ha sido la de Pepe y Tabaré y lo demostré en la Intendencia”, explicó.



“La región está en crisis: Argentina con un modelo económico y político muy parecido a lo que Lacalle plantea, Brasil en decrecimiento, Paraguay -que era la estrellita- con 3% de caída de PBI en el primer semestre, avanzó en riqueza, pero le faltó la pata que tuvo Uruguay que fue crecimiento económico con justicia. Todo el mundo se cae a pedazos, Uruguay ha seguido tranquilo creciendo, redistribuyendo riqueza con crecimiento de salarios y jubilaciones”.



El candidato relató que estuvo con un “pope de educación respetado por la izquierda y la derecha” que le dijo: ‘No puedo creer lo que ha cambiado Montevideo en 10 años. Parece una ciudad 10 veces mejor, ¿qué pasó acá?’”.



De todas formas, planteó que hay problemas y que “tal vez el de la seguridad” es el que “más golpea”.