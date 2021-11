¿Qué pasa si no voto en las elecciones del BPS y cómo lo justifico?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS), en las que se elegirá a los tres representantes sociales del directorio. Uno representará a los trabajadores activos, otro a los jubilados y el tercero a los empresarios.

El voto es obligatorio para todos aquellos que estén incluidos en el padrón social y, por lo tanto, quienes no justifiquen el motivo por el cual no sufragaron tendrán que pagar una multa.



Para los jubilados y pensionistas que no voten, la multa será igual a la de no haber votado en las últimas elecciones nacionales. Para los trabajadores es igual, pero en caso de no pagarla su empleador será responsable solidariamente. Es decir que la empresa deberá abonar la multa y luego resolver, junto al empleado, cómo le devuelve el monto.



Los valores de las multas son: $ 1.200 y $ 2.400 si el ciudadano reviste la calidad de funcionario público o es profesional universitario.

Trámite para justificar el no voto en las elecciones del BPS

¿Cómo hacer para justificar el no voto? La Corte Electoral explica las cuatro razones por las cuales no se le aplicará una multa a aquella persona que no participe de los comicios del domingo 28 de noviembre.

1) Padecer enfermedad, invalidez o imposibilidad física que le impida concurrir a la Comisión Receptora de Votos el día de la elección.



La persona tendrá que mostrar un certificado médico con un timbre profesional o un certificado dado por un establecimiento asistencial o asilo. Para que dé cuenta que estaba internada el día de las elecciones.



2) Vivir en un departamento distinto al que le corresponde votar.



La forma para demostrar esto ante la Corte Electoral: presentar constancia de domicilio, laboral, de estudios, seccional policial, entre otros documentos. Esto no corre para los mandatarios designados, salvo que las causas fueran posteriores a la fecha de cese para solicitar cambio de mandatario.



3) Encontrarse fuera del país el día de las elecciones



¿Cómo hacer la justificación ante la Corte Electoral? Presentar un certificado de la Dirección Nacional de Migración, pasaporte sellado o pasajes que muestren dicho viaje, constancia de trabajo, entre otros. Un punto importante con respecto a esta justificación y es que se tendrá 60 días para hacerlo y se arrancará a contar desde el día que se volvió a Uruguay.



Los que tengan residencia en el exterior deberán ir a la oficina consular uruguaya más cercana en los 20 días anteriores y en los 20 días posteriores a la elección para mostrar que estaban en el extranjero. Ahí se elaborarán las actas para que los cónsules las envíen a la Corte Electoral y así justificar el no voto.



4) Estar imposibilitado de ir a la Comisión Receptora de Votos por motivos de fuerza mayor.



Las personas que argumenten razones de fuerza mayor tendrán que indicar con precisión a qué se debe y presentar las pruebas documentales. En caso de no hacerlo, deberán abonar la multa de la Corte Electoral.