Palabras de Manini "apuntaron a exigir una verdadera justicia", sostiene juventud de Cabildo Abierto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La polémica entre los socios de la coalición provocada por los dichos del excomandante en jefe del Ejército y actual senador, Guido Manini Ríos, continúa. El legislador criticó los juicios a militares esta semana en el Parlamento.

Este jueves, las diferencias se agudizaron frente a la respuesta del canciller Ernesto Talvi, la juventud colorada y el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, al líder de Cabildo Abierto, quien señaló este martes en el Parlamento: "¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?".

Manini Ríos hizo referencia al capitán retirado Lawrie Rodríguez, que fue procesado con prisión el pasado 26 de marzo por el asesinato de Iván Morales Generalli, dirigente de la Federación Anarquista del Uruguay-Organización Popular Revolucionaria 33 (OPR 33), durante la dictadura.

Este viernes de tarde la juventud de Cabildo Abierto emitió un comunicado en el que aluden a las palabras contra su líder, al que "apoyan".

Declaración de la @juventud_ca sobre las repercusiones de la palabras del senador @GuidoManiniRios en el senado: 📣📣📢📢🇺🇾🇺🇾 pic.twitter.com/9jJ1mfk5Re — JuventudCA (@juventud_ca) April 17, 2020

"Las palabras del senador Manini Ríos apuntaron a exigir una verdadera justicia, en situaciones donde por momentos no ha primado el Estado de Derecho, el debido proceso, ni la misma vara para juzgar a quienes se levantaron en armas contra un gobierno constitucionalmente electo, y no a defender a un sector de la sociedad".

En esa línea, la juventud de Cabildo Abierto señala "el deseo de que los orientales permanezcamos unidos frente a la actual situación de emergencia sanitaria y no escarbando divisiones en un pasado, que no vivimos y cuyo relato oficial solo ha representado una sola campana y no la búsqueda de la verdad histórica", apuntaron.

Asímismo, "reafirman" su "compromiso y respaldo con las instituciones, separándolas de quienes pudieron haber estado al frente de ellas en determinados momentos históricos".