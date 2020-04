Orsi, Botana y Osorio pidieron unidad "sin banderas partidarias" ante COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex intendente blanco de Cerro Largo Sergio Botana, junto con el ex intendente frenteamplista de Canelones Yamandú Orsi y el ex intendente colorado de Rivera Marne Osorio se unieron para enviar una carta dirigida a los uruguayos y al sistema políticos.

"Nosotros como ex intendentes del interior del país, nos dirigimos a todos los uruguayos y a todos los partidos políticos inspirados en la solidaridad, en la tolerancia y en la convicción de que tenemos que estar más unidos que nunca para proponer un gran diálogo para la reconstrucción nacional que debe implementarse lo antes posible, apoyando y sumándose a las políticas que ya se han decidido y a las que necesariamente se continuarán implementando", expresaron los ex jefes comunales.

En la carta, que también fue realizada en formato video, opinan que el trabajo desde el Congreso de Intendentes "ha sido una gran lección de unidad, responsabilidad y compromiso institucional" y agregaron: "No es casualidad que el consenso sea la norma -no escrita- de funcionamiento cotidiano en ese ámbito. Nos lo obligamos; y lo cumplimos".

"Nadie desconoce el rol de las intendencias cuando hay que hacer frente a los fenómenos climáticos, a las inundaciones, o en la asistencia a los más débiles. Los centros coordinadores de la emergencia departamentales son un testimonio claro de esos aportes", expresaron.



Los ex intendentes expresaron que ante la actual crisis sanitaria y económica que vive el país ellos, como orientales del interior, dicen "presente" para unirse, y poder hacer su aporte.

"Porque la Patria nos llama, porque somos del interior, quienes hemos ejercido la función de intendentes en este último período, ofrecemos nuestra experiencia acumulada para tomar los caminos más eficientes en los tiempos que corren y los que se avecinan", indicaron y agregaron: "Esta afirmación se apoya en la importancia que tiene el papel del territorio para la aplicación de las políticas públicas, más en momentos de crisis".

El llamado que realizan a través de la carta es a que "juntos, sin banderas partidarias o, mejor aún, con las banderas unidas detrás de esta gran causa patriótica nos levantemos como Nación después de esta pandemia".

"Se hace imprescindible seguir fortaleciendo la articulación de los distintos niveles de gobierno y tenemos claro que los Gobiernos Departamentales y los Municipios son los mejores articuladores para la aplicación de políticas públicas. Coordinación que el Gobierno Nacional necesita para la dura tarea que enfrenta", opinaron.

Los tres ex intendentes agradecieron a los médicos, a los agricultores, mencionaron que se pensará en las empresas de todos los tamaños y realizaron un reconocimiento a los ciudadanos. "Gobierno Nacional, partidos políticos de nuestro país: acá estamos, somos una comunidad espiritual de todos los pelos que ha entendido que juntos somos más fuertes para apoyar en todos los frentes, sin otros colores que los de la Patria. Estamos dispuestos a dar ese gran diálogo para la reconstrucción, para cuando amaine la tormenta", indicaron.