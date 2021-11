Oficialismo ratificó envío a Fiscalía de actuaciones de investigadora por compras en Turismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El diputado blanco Juan Martín Rodríguez anunció este jueves en conferencia de prensa que se enviarán a la Fiscalía las actuaciones realizadas por la comisión investigadora parlamentaria que analizó las compras de publicidad en el Ministerio de Turismo (de marzo de 2010 hasta agosto de 2021).

El proyecto de resolución fue votado por los representantes de todos los partidos de la coalición, pero no por los diputados frenteamplistas, indicó Rodríguez.



"En virtud de la denuncia realizada ante la Fiscalía, luego de la creación de la presente comisión investigadora, se sugiere al Plenario de la Cámara de Representantes, en aras de la transparencia y para el mejor cumplimiento de las competencias legalmente atribuidas, remitir todas las actuaciones de esta investigadora a la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2° Turno", leyó el diputado.



Este proyecto de resolución, aclaró Rodríguez, abarca tanto los antecedentes vinculados a la gestión de la actual senadora Liliam Kechichian como del diputado Germán Cardoso, por su gestión al frente de la cartera de Turismo.



Con respecto a la fiscalía referida, el legislador indicó que se trata de la misma ante la que el Frente Amplio presentó la denuncia mientras se realizaba el estudio por parte de la comisión investigadora.



"Entendemos que la Fiscalía es la que tiene que llevar adelante una investigación más exhaustiva, partiendo de la base de que es la que cuenta con las competencias y las herramientas para que si eventualmente se identifican aspectos jurídicos que significasen conductas ilícitas o irregulares, que es lo que establece la ley, en jerarcas o funcionarios públicos, proceda a actuar en consecuencia", indicó.



En esa línea Rodríguez expresó que desde el punto de vista jurídico, aquello que fue remitido a la comisión por parte de los diferentes organismos y las empresas que respondieron las preguntas que le formularon, no se encontraron elementos que permitan afirmar que se cometieron irregularidades.



La idea de pasar las actuaciones a Fiscalía ya había sido adelantada por Rodríguez unos día antes de que finalizara el plazo de la comisión investigadora. En ese momento, consultado por El País, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos había expresado: "La Justicia no es para dirimir si las políticas fueron correctas o no correctas, sino que es para dirimir responsabilidades en el apartamiento de las normas, y hasta ahora no ha aparecido nada", sentenció.



"Nosotros entendemos que ahí no hay nada; hay cosas que pueden ser discutibles desde el punto de vista de decisiones, pero no ilegalidades", expresó en ese momento.