Proponen elevar a la Justicia actuaciones de la investigadora por compras en Turismo

En 16 días finalizará el trabajo de la comisión investigadora parlamentaria sobre las compras de publicidad en el Ministerio de Turismo (de marzo de 2010 hasta agosto de 2021) y desde la coalición de gobierno se impulsará que todas las actuaciones sean remitidas a la Justicia para que se investigue. Esto abarca tanto la gestión del exministro Germán Cardoso como de la exministra Liliam Kechichian.

La fecha límite para indagar sobre las denuncias era el próximo lunes 8, pero debido a que falta remitir alguna información solicitada por los legisladores, la Cámara de Diputados aprobó ayer extender el funcionamiento del ámbito hasta el viernes 19 de este mes.



El Ministerio de Turismo cumplió con lo solicitado por los diputados que integran la comisión, pero pidió más tiempo para responder sobre todas las compras aprobadas que involucran a empresas no registradas en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE). El punto se solicitó luego de que se conociera la contratación de la empresa Kirma con sede en Estonia y sin antecedentes con el Estado.



A su vez, falta que la agencia de publicidad Young & Rubicam conteste las preguntas formuladas tanto por los diputados de la coalición como del Frente Amplio. Las respuestas no llegaron al Parlamento debido a que la compañía esperaba una autorización de parte del Ministerio de Turismo.

Asimismo, hoy vence el plazo para que Netcom brinde la información requerida por los legisladores acerca de la contratación de publicidad en vía pública. En tanto, la empresa de publicidad digital Cisneros (de Panamá) pidió una prórroga y tiene tiempo para contestar hasta la semana que viene. Ninguno de los privados está obligado a dar explicaciones a la investigadora de Diputados.



Resta que asistan a declarar las autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte y de la Unión General Armenia de Beneficencia del Uruguay, a los efectos de consultarlos sobre el convenio con el Ministerio de Turismo realizado en los años 2015 y 2019, sus antecedentes y la realidad posterior a la realización del acuerdo denunciado en la investigadora por Cardoso sobre la gestión de Kechichian. En tanto, el último en comparecer a dar explicaciones por la denuncia en su contra será el exministro de Turismo, en la sesión del martes 9.



El presidente de la comisión investigadora, el diputado nacionalista Juan Martín Rodríguez, dijo a El País que piensa proponer que “todas las actuaciones se remitan a la Justicia”.

“Teniendo en cuenta que ya fue formulada una denuncia ante Fiscalía, lo que corresponde a esta investigadora es que una vez finalizada su tarea remita todas sus actuaciones a la Justicia para que sean la Fiscalía, en conjunto con el Poder Judicial, quienes determinen si en las actuaciones realizadas -tanto durante la gestión de Kechichian como de Cardoso- se cometió o no algún delito”, explicó el legislador.



Rodríguez dijo que al estar el tema en la Justicia “no hay otra alternativa para el Parlamento”. “Remitir todas las actuaciones, desde el comienzo hasta el final, es lo más sano, lo más razonable y lo más inteligente”, concluyó. Esto no implica hacer una denuncia, porque la misma ya fue realizada por la bancada del Frente Amplio el 16 de setiembre de este año. Lo que plantea el nacionalista supone pedir el número del expediente para remitir la información.

Liliam Kechichian llegando a la Comisión Investigadora de Turismo. Foto: Francisco Flores

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Gustavo Olmos dijo a El País que su bancada aún no definió los pasos a seguir una vez finalizado el trabajo de la comisión investigadora. “Estamos esperando algunas respuestas que faltan”, señaló.



Consultado sobre si está de acuerdo en pasar “todas las actuaciones” -incluida la gestión de Kechichian- a la Justicia, Olmos contestó: “Nosotros entendemos que ahí no hay nada; hay cosas que pueden ser discutibles desde el punto de vista de decisiones, pero no ilegalidades”.

“La Justicia no es para dirimir si las políticas fueron correctas o no correctas, sino que es para dirimir responsabilidades en el apartamiento de las normas, y hasta ahora no ha aparecido nada”, sentenció. Además dijo que lo pregunta-do hasta ahora “no es comparable” con la administración de Cardoso, en referencia a que el excolaborador Elbio Rodríguez “declaró que lo que quería hacer era un negocio para sí mismo”.



En la comparecencia Rodríguez aclaró que en su actuación, al presentar a Kirma a la agencia de publicidad, no tuvo ninguna participación el exministro de Turismo, al que definió como “un amigo”.



Otro punto de debate será si la investigadora elabora un informe único y en el Plenario se marcan “los matices” entre el FA y la coalición o si se presentan dos: uno en mayoría y otro en minoría.

Kechichian lanzó una sospecha por contratación.

En su comparecencia a la comisión investigadora en el Parlamento, la exministra de Turismo Liliam Kechichian lanzó una sospecha sobre las contrataciones de funcionarios que hizo Germán Cardoso, ante cuestionamientos de designaciones que ella había realizado en su administración.



“Hay contrataciones en Salto, que yo también podría tener alguna sospecha de por qué se contrataron algunas personas y no a otras”, dijo. Se refirió a “familiares de senadores” pero evitó dar más detalle.