Nopitsch: "No podemos meternos en una batahola de este tipo sin apoyo de la Policía"

El secretario general de la Intendencia de Montevideo, Fernando Nopitsch, señaló que los funcionarios de la comuna no pueden "meterse" en una "batahola de este tipo" sin apoyo policial, haciendo referencia a los incidentes ocurridos en Navidad en el barrio Malvín.

"Hemos tenido una cantidad de solicitudes para cerrar calles y hemos negado todas. En este caso (el de la fiesta en Malvín) no tuvimos ninguna solicitud. También tuvimos autorización de 8 lugares públicos donde se hicieron fiestas y no hubo problema", señaló el jerarca en declaraciones al programa Informativo Carve.



Según Nopitsch, la fiesta "se fue de control" y la Intendencia va a "tomar medidas", por lo que habrán "sanciones a los responsables", que pueden ser "económicas" o "clausuras”.



Sobre la no intervención de funcionarios municipales en los incidentes, el secretario general indicó que "no podemos meternos en una batahola de este tipo sin apoyo de la Policía, por un tema de seguridad de los funcionarios que actúan".



Sobre la piscina instalada por una parrillada de la zona, Nopitsch dijo que mandó a "cortarla" y "retirarla de la vía pública", porque "nadie puede poner una piscina en una calle de forma absolutamente impune".



En declaraciones a El País, el alcalde del Municipio E, Agustín Lescano, responsabilizó al gobierno departamental y dijo que "se le advirtió a Inspección General de la Intendencia lo que podía pasar. Y terminó pasando". Sobre estos dichos, Nopitsch afirmó que "el alcalde tiene tantas potestades como nosotros para actuar porque tiene cuerpos inspectivos y demás".