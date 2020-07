Nin Novoa: "Talvi más que un canciller fue un gran cónsul"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ex canciller Rodolfo Nin Novoa se refirió a la salida de Ernesto Talvi del Ministerio de Relaciones Exteriores y aunque elogió su desempeño durante el tiempo en el que estuvo en el cargo, consideró que le faltó trayecto político y diplomático. "Más que un canciller fue un gran cónsul, podría haber sido un buen director del Departamento de Asuntos Consulares y de Vinculación", expresó.

"Creo que Talvi es una persona muy inteligente, muy preparada desde el punto de vista de su formación académica y económica sobre todo, con un lineamiento que quizás uno no tiene por qué compartir, pero que de todas maneras se reconocen esos valores y la capacidad de análisis que tiene", indicó y explicó que a su entender "la carencia que tuvo para ser canciller es que nunca pasó por el mundo político y tampoco fue diplomático", opinó en el programa "La Letra Chica" de Tv Ciudad.

El ex ministro indicó que a esta situación se sumó el hecho deque el núcleo que lo acompañó durante su gestión (en referencia a la sub secretaria de Relaciones Exteriores Carolina Ache y a el director general de Secretaría Diego Escuder) es "todo de afuera, no pertenece al mundo de la diplomacia y eso fue un déficit muy importante", consideró.

"Entonces Talvi durante estos cuatro meses hizo una gran gestión como cónsul, porque hizo una tarea para los uruguayos en el exterior ayudándolos a cumplir la meta que tenían para volver a Uruguay", indicó en relación a la "Operación Todos en Casa" impulsada en el marco de cierre de fronteras por la pandemia.

Nin Novoa consideró que Talvi dejó la cancillería "en un momento clave para el Uruguay, que es precisamente asumir en esa rotación semestral la presidencia del Mercosur. Entonces vemos a un presidente del Uruguay que va a esta reunión virtual y, al contrario de todos los presidentes, sin su canciller. Esto es una señal compleja para el mundo de las relaciones exteriores porque denota una crisis", analizó.

"Muestra que el país en ese momento pasó por una crisis que impactó directamente en el ministerio que lleva adelante las relaciones con otros países", dijo.

Con respecto al nuevo canciller Francisco Bustillo, quien inició sus tareas presenciales visitando a los ex presidentes de la República, Nin Novoa indicó: "Me parece que lo que Bustillo puede hacer perfectamente es, a través de esas vinculaciones que él tiene, en un Mercosur complejo ver cómo aceleramos y seguir una línea que se trazó de apertura al exterior".

"Bustillo sé que se va a afirmar en los mandos pofesionales de la cancillería y eso es una gran ventaja", opinó. "Ahí es donde tiene que buscar esa vuelta al mundo del comercio internacional. Desde el punto de la lineaciones políticas va a seguir la del presidente y ahí va a cambiar un poco la tónica que se ha ido desarrollando en los últimos años sobre todo con respecto a Estados Unidos, Venezuela, la OEA", detalló.