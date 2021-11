Negocian nombres para la vacante en la Suprema Corte de Justicia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la coalición de gobierno definieron esta semana apretar el acelerador en la negociación interna por los candidatos a ocupar la vacante que quedó en la Suprema Corte de Justicia, tras la jubilación del ministro Luis Tosi, quien cumplió 70 años el pasado 27 de octubre.

Según informaron a El País fuentes del oficialismo, antes de la reunión mensual que tendrá la mesa coordinadora de la coalición mañana en la Torre Ejecutiva -instancia en la que también participa el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado-, se prevé un encuentro entre dirigentes para empezar a delinear una “lista de nombres”, que será luego elevada al Frente Amplio, ya que la designación de los ministros de la Corte requiere de mayorías especiales en la Asamblea General.



“La idea es tener un listado de consenso para luego entregarlo a la senadora Lucía Topolansky”, señalaron las fuentes a El País, en referencia a la legisladora frenteamplista que en representación de la oposición negocia los cargos que requieren venia del Parlamento.



Ante la renuncia de los ministros de la Corte, la Constitución concede un plazo de 90 días al sistema político para lograr un acuerdo, ya que se requieren dos tercios de votos de la Asamblea General para la nueva designación. Cumplido ese plazo, asume el ministro de los tribunales de Apelaciones de mayor antigüedad, pero tanto en el oficialismo como en la oposición hay intenciones de llegar a un acuerdo político y que no corra el tiempo sin resultados.

Entre los socios del oficialismo todavía hay dudas en cuanto a si seguir la línea del “criterio por antigüedad”, que es la que se ha elegido la mayoría de las veces, o si impulsar candidatos propios, como quiere más de un dirigente de Cabildo Abierto, que tratará este tema en su próxima mesa política.



Consultada al respecto, Topolansky dijo a El País que entiende que es la coalición la que no ha tenido hasta el momento “voluntad de negociación”, ya que tampoco se resolvió quién será el conductor de la Fiscalía General de la Nación, cuyo liderazgo quedó provisoriamente a cargo de Juan Gómez, el fiscal adjunto de Corte al momento de la renuncia de Jorge Díaz.



“La pelota está en su cancha, por lo que son ellos los que tienen que mover. Pero se precisa que den el paso, porque no se puede seguir esperando”, agregó Topolansky, que advirtió: “Primero la excusa fue la pandemia, luego la Ley de Presupuesto, luego la Ley de Urgente Consideración y por último la Rendición de Cuentas. No sabemos qué es lo que los contiene”.