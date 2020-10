"En el Municipio F ganó el Frente Amplio", dijo Cosse tras victoria de alcalde blanco

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La intendenta electa Carolina Cosse hizo referencia a los dichos del alcalde Juan Pedro López Román, quien aseguró que los blancos ganaron un municipio del "Montevideo olvidado". "Es un razonamiento falaz, en el Municipio F ganó el Frente Amplio", aseguró.

"Lo que sucede es que todos los que votaron al Frente Amplio no encartaron la papeleta del municipio", explicó Cosse y agregó: "Así que es un razonamiento que dice la mitad", expresó en rueda de prensa, tras mantener una reunión con los exintendentes Daniel Martínez y Mariano Arana entre otros dirigentes del Frente Amplio, incluidos Javier Miranda y Carlos Varela.

La intendenta electa aseguró que acá el centro no es "quién tiene la pelota" sino "la gente, el barrio" y que por tanto trabajará con todos los referentes y los municipios.

La información brindada por la Corte Electoral en el escrutinio primario no diferencia por barrios los votos a los candidatos. En este escrutinio se brindan los votos a cada candidato por departamento y, por otro lado, las hojas de votación municipales más votadas en cada municipio. Estos datos se conocerán la próxima semana.

Respecto a la reunión, la ex ministra de Industria indicó que se habló de todos los elementos que aplicará con el objetivo de "apoyar a la gente que está peor".

"Esta fue una primera reunión y todos tienen mi teléfono, mi itnención era dejar el teléfono abierto para todos ellos porque valoro mucho su opinión y la verdad que lo que recibí de los cuatro fue un cálido mensaje de apoyo y de meterle para adelante".



Cosse aseguró que todos tienen el mismo objetivo: "estar del lado que hay que estar, que es el de la gente que más lo necesita". En la misma línea expresó que el consejo que recibió fue el de "coordinar, coordinar y coordinar" y "cuidarnos".



"La mesa en la que estábamos juntos era una mesa que representa los 30 años de cambio", indicó la intendenta electa y aseguró que en su gobierno departamental "va a primar el frenteamplismo".



Por otra parte Cosse hizo referencia a las promesas que realizó en la campaña así como al recorte para los gobiernos municipales. "Fui muy cauta en las cosas que plantee en la campaña porque sabía que iba a haber un recorte de fondos!, dijo y agregó: "Me preocupa que el fondo metropolitano baje, es algo que conversaremos con la OPP (Oficina de Planeamiento y Presupuesto), vamos a trabajar mucho y vamos a estar del lado de las personas", reiteró.