Mujica: sería "interesante" servicio militar para jóvenes con problemas de drogadicción

El expresidente y candidato al Senado José Mujica consideró que podría ser "interesante" que los jóvenes que tienen problemas con el consumo de drogas cumplan servicio militar obligatorio, informó Radio Uruguay y recogió La Diaria.



La idea surgió luego de que la presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA), Gabriela Fulcco asegurara que los jóvenes de 18 deberían cumplir servicio militar.

"Puede ser interesante, pero no es para el temperamento del uruguayo”, consideró Mujica y agregó: "Puede ser que necesitemos otras cosas, algo parecido pero para los muchachos adictos, tal vez haya que pensar algo de eso".



El presidente indicó que a las personas con problemas de drogadicción "no hay que dejarlas en banda porque solas no se recuperan",y el servicio militar podría ser "un camino".



"Hay que estudiarlo", remató el expresidente no sin antes asegurar que no está de acuerdo con la propuesta.



Al respecto también se pronunció la candidata al Senado Carolina Cosse indicó que si fuera ella renunciaría al cargo.