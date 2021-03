Mujica: "Nunca tuvimos dudas con respecto a Lula, teníamos dudas con respecto a sus circunstancias"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Con Lucía (Topolansky) le mandamos un abrazo al viejo amigo", dijo José Mujica luego de que el juez Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, anuló ayer todas las sentencias de cárcel dictadas en primera instancia en contra de Luiz Inácio da Silva.

"Nunca tuvimos dudas con respecto a Lula, teníamos dudas con respecto a sus circunstancias. Brasil es muy complejo. Hay una multitud de partidos estaduales. El Parlamento brasileño a mí me daba la sensación de que se parecía más a una bolsa de valores que a un Parlamento. Pero Lula tiene una vida comprometida con su lucha y naturalmente utilizaron las maniobras que pudieron levantar en la Justicia para sacarlo de la contienda electoral: fue un recurso politiquero e infame. Esta decisión empieza a colocar las cosas en su sitio, aunque las consecuencias están laudadas", indicó a Montevideo Portal.

El expresidente señaló que "a veces la verdad cuesta, demora, pero es saludable que aparezca".



Mujica, que definió a Lula como "un amigo", contó que le mandó un mensaje elexmandatario brasileño. Además remarcó que de no ser por la pandemia "correría a darle un abrazo".



Por otra parte, señaló que no espera que el gobierno uruguayo se exprese sobre esta situación. "Creo que va a mantener su actitud de mutismo con respecto a esto y punto. No creo que sienta ninguna simpatía ni nada por el estilo. En alguna medida, la judicialización de la política es un recurso que está teorizado desde hace tiempo por algunos pensadores, pensadores, pensadores militares, incluso de estados unidos, ha habido congresos, y recuerdo a un personaje uruguayo, que no lo voy a nombrar, que sé que dijo un día en una conferencia en Estados Unidos, cuando había una mayoría de gobierno más o menos diríamos progresista en América Latina, tenemos dos factores, el dominio de la prensa y el Poder Judicial. Esto tiene muchos años pero todo eso fue utilizado como artillería en América Latina", añadió.



Lula da Silva recuperó sus derechos políticos, por lo cual podría ser candidato en las elecciones de 2022. Esta nueva situación de Lula es gracias al juez Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, que anuló las condenas a prisión que pesaban en su contra. La decisión de Fachin asesta un golpe de gracia a la operación anticorrupción Lava Jato, que, después de varias derrotas judiciales, fue desactivada en Brasil en febrero.