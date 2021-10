MTOP avanza en obras viales para "poder llegar a la temporada sin dificultad", dijo Falero

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El ministro de Transporte, José Luis Falero, dijo a El País que su cartera lleva adelante tres obras viales "importantes" en el departamento de Maldonado y que avanzan "a gran ritmo" para "poder llegar a la temporada sin dificultad". Se llevan adelante en puntos identificados por la cartera con gran cantidad de siniestros de tránsito.

Se trata de la construcción de un "pasaje superior de ruta 37 sobre la ruta Interbalnearia, cerca de Pan de Azúcar; una obra similar en el cruce con camino de los Arrayanes próximo a Piriápolis y la elevación de la senda de la Interbalnearia que va hacia al este, para ordenar la salida del balneario Solís", indicó la cartera en un comunicado.



Falero explicó que son obras de "seguridad vial" que "estaban pendientes y que se empezaron a resolver en este período". Las tres obras tendrán un costo aproximado de unos US$ 15 millones.



El ministro estimó que gran parte de las obras pueda estar finalizada sobre mediados de diciembre. De todas maneras, se acordó con la empresa constructora que en el caso de no llegar en tiempo se deberá mantener la ruta Interbalnearia con una "circulación normal, porque no se puede afectar el tránsito".

Falero visitó las obras sobre fines de setiembre junto al intendente de Maldonado, Enrique Antía, el Director Nacional de Vialidad, Hernán Ciganda, y técnicos del MTOP.



Por otro lado, el secretario de Estado señaló que se viene "buen ritmo" con la construcción de pasajes subterráneos sobre ruta Interbalnearia, a la altura de Pinamar, para agilizar el pasaje de peatones de manera segura en zonas de semáforos. Estimó que estas obras, de un costo de US$ 1.7 millones, se concretarían el 15 de diciembre.