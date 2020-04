Ministerio de Salud de Argentina no permitió viaje de Buquebus para traer uruguayos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Talvi, informó en una conferencia de prensa realizada el martes que se estaba trabajando para que Buquebus realizara una frecuencia especial con el objetivo de llevar argentinos y traer uruguayos. Ese viaje iba a salir este jueves.

Sin embargo el viaje fue cancelado, según informó la empresa a través de sus redes sociales: "Frecuencia especial del 16 de abril fue suspendida hasta nuevo aviso", indicaron.

El viaje, según pudo saber El País con fuentes cercanas a la presidencia de Buquebus, fue cancelado ya que el Ministerio de Salud Pública de Argentina no permitió la operación, si bien ya había una confirmación escrita por parte de la cancillería del país vecino y una confirmación verbal de su Ministerio de Transporte.

Tras el obstáculo de la cartera se solicitó que el barco fuera sin ciudadanos argentinos a bordo y solo con el objetivo de trasladar a los uruguayos, sin embargo esta posibilidad también fue negada.

Este viaje, a diferencia de los de repatriación que se realizaron en el marco de la operación "Todos en Casa" estaba pensado para los uruguayos que quisieran volver al país aunque no estuvieran varados, para esto necesitaban un salvoconducto emitido por la Embajada de Uruguay en Argentina.



La frecuencia especial iba a permitir que 240 argentinos regresaran a su país y que volvieran aproximadamente 220 uruguayos. "No llega al punto de equilibrio, la empresa lo iba a hacer sin ningún interés comercial, se nos preguntó si Buquebus estaba solicitando algún tipo de subsidio y nosotros dijimos que no, que la empresa consideraba una obligación cumplir con sus frecuencias", indicaron las fuentes.

"Ahora estamos intentando resolver el tema para en las próximas horas encontrar un punto de encuentro para hacer un viaje especial", indicaron y expresaron que la única condición inmodificable es que aquel que viaje tenga su DNI o pasaporte en el caso de los argentinos y su cédula o pasaperte en el caso de los uruguayos.