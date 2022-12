¿Qué medidas puede tomar el Mercosur contra Uruguay si sigue en busca de acuerdos bilaterales?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de la extensa primera jornada de la cumbre del Mercosur que se desarrolla en Montevideo, el canciller argentino Santiago Cafiero convocó hoy a una reducida rueda de prensa en el último piso de la sede del bloque ubicada en el Parque Rodó, para explicar más en detalle algunas de las afirmaciones hechas este lunes en contra de los intereses de Uruguay de avanzar hacia una “flexibilización” y modernización de la alianza para permitir acuerdos bilaterales con terceros países.

“Nosotros pensamos que lo principal es defender el bloque y entendemos que Uruguay también esté en esa posición, pero cuando digo nosotros digo Brasil, Paraguay y Argentina”, sostuvo Cafiero, luego de una jornada en que los cancilleres de esos tres países cuestionaran la decisión del presidente Luis Lacalle Pou de avanzar a toda costa en la negociación por Tratados de Libre Comercio con China y el Tratado Transpacífico, entre otras iniciativas, cuando se entiende que no es posible y que el “consenso” es la principal regla del bloque.



“Lo que nosotros planteamos es una cuestión esencial —continuó el canciller—. Si algún estado parte determina un camino distinto al del consenso, entonces está rompiendo la norma fundamental del Mercosur".

Ahora bien, ¿qué puede hacer realmente el Mercosur para detener la voluntad de Uruguay? Algo fue adelantado en un comunicado conjunto firmado por los coordinadores de Argentina, Brasil y Paraguay en los días previos de esta cumbre, en el que se indicaba que los socios se reservaban el dere ho de tomar “eventuales medidas” contra el país más chico del Mercosur.



Teniendo en cuenta que, por un lado, no hay acuerdos consumados sobre los que penalizar a Uruguay —porque todas las iniciativas están en plenas negociaciones—, y que por otro no hay instrumento jurídico para ir más allá de sanciones comerciales, Cafiero respondió que será un “tribunal arbitral” el que zanjará el asunto.



“Si efectivamente hay una intención de parte de Uruguay de continuar y de firmar eventualmente eso (por los acuerdos en proceso), ahí deberá elegir, como deberá elegir Uruguay si firma un Tratado de Libre Comercio con China”, dijo el canciller argentino, que agregó: “Son países soberanos. Nadie está obligado”.



—¿Elegir qué exactamente? —preguntó El País.



—Si (Uruguay) está con el Mercosur o se va con China.



—¿Para usted, entonces, los pasos que está dando Uruguay implican romper con el Mercosur?



—Es que no se puede hacer las dos cosas. No se puede tener un tratado de libre comercio con otro Estado.



—¿Pero se va a aplicar la cláusula democrática? ¿De qué manera se puede expulsar a Uruguay?



—Es que no se puede… El fundamento del Mercosur es justamente ese. No se puede avanzar con un tratado de libre comercio, firmarlo y pertenecer al Mercosur. Las dos cosas no se va a poder.



En definitiva, la postura argentina actual es marcar que el mundo va hacia dinámicas de integración “de bloques” y no de “Estados únicos, individuales”, dijo también Cafiero que aludió asimismo a las declaraciones que había hecho el presidente argentino Alberto Fernández en la pasada cumbre de Asunción, cuando no descartó que el Mercosur como bloque analizara la posibilidad de ir por un TLC con China. “El mercosur debe negociar como bloque y no unilateralmente, porque debemos definir también cómo nos insertamos, cuáles son realmente las ventajas que estamos consiguiendo”.



De cualquier manera, unos minutos antes, en una conferencia de prensa abierta, Cafiero había dicho que durante la Presidencia Pro Témpore de Argentina que asumirá en la jornada de mañana, el gobierno del presidente Fernández procurará buscar acuerdos con América Central, en donde hay “mercados que están muy subestimados por el Mercosur”. “Tenemos una gran posibilidad de poder ampliarlos y mejorar la oferta exportadora (del bloque) hacia ahí", destacó.