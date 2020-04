Médico de Cabildo Abierto que iba a ser director en ASSE pidió disculpas por sus dichos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fernando Silva, integrante de Cabildo Abierto, era el designado para el cargo de director de la región oeste de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE). Sin embargo, tras críticas en las redes sociales a la gestión del Frente Amplio, no asumió. Este viernes el doctor publicó una disculpa a la Federación de Funcionarios de la Salud (FFSP).

"Nunca la intención fue desprestigiar ni menoscabar la tarea realizada en forma abnegada, silenciosa y responsable por aquellos funcionarios que día a día dan todo de sí por la salud de los más desprestigiados de nuestro país", dice la carta firmada por Silva.



A su vez, considera que las expresiones que realizó en Facebook "no fueron felices sino que su contenido y la forma de redacción ocasionó un malestar entendible en los funcionarios de la salud".



En la misma línea, dice que "no se debió generalizar a todos los centros, sino particularmente a algunos donde justamente los funcionarios han denunciado las falencias del sistema".



Una de las publicaciones que generó polémica fue la siguiente: "Luego de pasada la tormenta, mostraremos los números de ASSE, y allí pagará quien tenga que pagar por la dilapidación de los recursos de todos los orientales durante tanto tiempo".



El integrante de Cabildo Abierto también dijo en Facebook que llegó y no encontró de la "administración saliente planificación, sin previsión alguna, sin materiales y con números ultra rojos en el caso de ASSE, de muchísimo dinero de deuda". Asimismo, expresó: "Acá con trabajo, iniciativa y voluntad (y en la jerga militar horas culo) se podía lograr mayores cosas que en 15 años de deterioro de la salud para los más postergados".



El miércoles pasado Leonardo Cipriani, presidente de ASSE, informó que Silva no ocupará el cargo que le había sido asignado.



"El propio médico hoy en la mañana, dada esta situación que se generó, nos presentó que no va a ocupar el cargo en cuestión, o sea que el doctor Silva no va a ser el director de la región oeste, si va a seguir desempeñando funciones en la institución como adjunto al vocal", indicó Cipriani en conferencia de prensa.



"Obviamente nosotros no compartimos parte del contenido (del a publicación en Facebook), sobre todo de la manera en que fue expresado. Todos sabemos que en ASSE tenemos debilidades y lugares que no están siendo decorosos, todos sabemos las carencias que tiene la institución y que vamos a trabajar", agregó.