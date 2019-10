Martínez habló de "vacaciones en Miami" y Talvi respondió: "Baila en la cubierta del Titanic"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este lunes el diario paraguayo “Última hora” publicó una entrevista con el candidato del Frente Amplio Daniel Martínez, quien el fin de semana estuvo de visita en ese país.

Una frase de Martínez en esa entrevista despertó polémica: “Llegan las vacaciones y no hay nadie en Montevideo, todo el mundo está de vacaciones en Miami, en Argentina, hay problemas sí, nos preocupa y nos duele ese 8,6% de pobreza, pero tengo la confianza que ha habido un gobierno con sinceridad humana que ha transformado Uruguay, hace 15 años no éramos esto, la región está cayéndose a pedazos pero nosotros tranquilos”.

El candidato colorado Ernesto Talvi se hizo eco de las palabras de su competidor y dijo que Martínez “baila en la cubierta del Titanic”.

“’Todo el mundo está en Miami’ es una frivolidad. De eso está hecho el camino al infierno: con la moneda sobrevaluada, viajar y comprar afuera es barato, mientras acá cierran empresas y se pierden miles de empleos”, escribió el economista este lunes en su cuenta de Twitter.

Por otro lado, el senador nacionalista Álvaro Delgado declaró este lunes en rueda de prensa: "A mi me da la impresión de que no están preparados, no está preparado (Martínez) para ser presidente de la República. Está como en otra frecuencia, mirando otro Uruguay".



"El país está frenado en inversión, está congelado, ese es el país real. Tuvimos una temporada turística muy mala, están casi todos los sectores con problemas y la verdad que dirigirse así a los uruguayos para justificar una posición política me parece de bajo nivel", agregó Delgado en relación a las declaraciones de Martínez al medio paraguayo.

Reunión con Alberto Fernández.

Además de visitar Paraguay durante el fin de semana, este lunes Martínez mantuvo una reunión en Buenos Aires con Alberto Fernández, quien se perfila para ganar las elecciones argentinas el próximo 27 de octubre.

Entre otros, el candidato del oficialismo dijo que la situación económica que atraviesa Argentina “primero” le “preocupa” porque los argentinos son “hermanos”. También se refirió a cómo podría repercutir en la industria turística nacional, que tiene una fuerte dependencia del mercado argentino. “Ya impactó el año pasado y posiblemente va a impactar este año”, dijo, al tiempo que añadió que Uruguay deberá apelar a la “creatividad” para “lograr que todas formas vengan”.