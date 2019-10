Daniel Martínez: "No está todo mal, llegan las vacaciones y todo el mundo está en Miami"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Daniel Martínez, candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, realizó un fugaz viaje por Paraguay durante este fin de semana y allí dialogó con el diario local "Última hora".

El líder oficialista fue consultado sobre el crecimiento en intención que muestra la oposición en las encuestas y dijo que "en realidad los partidos tradicionales no crecen, lo que crece es el número de indecisos".



"Hay que ver qué pasa. La verdad se va a saber el 27 de octubre. Los indicadores son que nosotros subimos. Cuando miramos hace 5 años las elecciones anteriores todo el mundo pensaba que la izquierda perdía, y el día de las elecciones la izquierda tuvo mayoría absoluta. Lo que si pasa es que el mundo está cambiando", señaló.



"Yo estoy confiado que al final llegado el momento la gente va a optar pensando con objetividad y con la realidad porque se puede decir que está todo mal, pero la gente sabe que no está todo mal. Llegan las vacaciones y no hay nadie en Montevideo, todo el mundo está de vacaciones en Miami, en Argentina, hay problemas sí, nos preocupa y nos duele ese 8.6% de pobreza, pero tengo la confianza que ha habido un Gobierno con sinceridad humana que ha transformado Uruguay, hace 15 años no éramos esto, la región está cayéndose a pedazos pero nosotros tranquilos", añadió.



El candidato sostuvo que "la izquierda tiene que ser sinónimo de democracia en el más amplio espectro de la palabra".



"Yo pertenezco a una visión política que siempre creyó en el libre debate de ideas y la confrontación democrática de ideas. Creo que cada país es cada país. Es un país que tradicionalmente tuvo una concentración de poder", comentó.



"Uruguay ha hecho un camino progresista de izquierda con total respeto a las instituciones, la democracia, seguimos siendo la Nación menos corrupta de América Latina. Para la izquierda uruguaya es profundizando los DDHH, profundizando las libertades, con respeto a la separación de poderes, combatiendo la corrupción", añadió.