Martínez y Cosse salen a la cancha para 2019

En las próximas semanas los socialistas impulsarán oficialmente al intendente Daniel Martínez como candidato a presidente para 2019. Mientras tanto, la ministra de Industria, Carolina Cosse, comenzará a reunirse con sectores del Frente Amplio en búsqueda de su apoyo para postularse.

Entre este mes y el próximo, la mayoría de los sectores que integran el Frente Amplio tomarán resoluciones acerca de qué candidaturas apoyarán. El candidato más firme es el intendente de Montevideo, que recibirá a fines de agosto el respaldo del Comité Central socialista, según supo El País.

Además la Vertiente Artiguista, la Liga Federal (de Darío Pérez), el Partido Obrero revolucionario (POR), Izquierda Abierta y Grupo País ya anunciaron que respaldan la postulación de Martínez. El intendente realiza reuniones informales para armar su equipo de campaña.

Pero esta no es la única movida por candidaturas dentro del Frente Amplio. La semana próxima serán recibidos por el Partido Comunista los ministros Ernesto Murro (Trabajo) y Carolina Cosse (Industria). Ambos son manejados como posibles postulantes por el expresidente José Mujica. Sin embargo, el Movimiento de Participación Popular (MPP) no tomó ninguna resolución.

El secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, dijo a El País que "seguramente llegan semanas de definición". "Nos tomaremos agosto para valorar esto dentro de los organismos del Partido, a escuchar las opiniones en el seno de nuestro pueblo y a coordinar algunas entrevistas con los precandidatos. La semana próxima vamos a tener al menos dos entrevistas, una con Murro y otra con Cosse", señaló.

La idea es intercambiar puntos de vista y escuchar propuestas. Luego seguirán con otros posibles aspirantes. Los comunistas esperan que en setiembre pueda adoptarse una resolución respecto a las candidaturas.

Uno de los nombres que se maneja es el del secretario general del Sunca, Óscar Andrade, que no fue propuesto por el sector sino por militantes independientes. "Andrade es uno de los nombres que está en la vuelta, algunas bases lo manejan. Todavía no hay resolución del partido, ni a favor ni en contra", explicó Castillo. Por su parte, el diputado comunista Gerardo Núñez consideró que si bien no hay una resolución adoptada, "varios compañeros y compañeras independientes plantearon la posibilidad de que Andrade sea candidato y nos parece que puede ser un buen aporte". Y consideró que se colocará el nombre en la discusión por candidaturas.

Jugada de Mujica.

Murro se postuló después de que Mujica lo consultara sobre la posibilidad de manejar su nombre como presidenciable. Hasta ahora recibió respaldos de algunos independientes, pero ningún sector se expresó públicamente a su favor. Uno de los mayores inconvenientes que enfrenta es constitucional, ya que catedráticos entienden que su candidatura viola el artículo 195 de la carta magna por no haber renunciado a tiempo a la presidencia del Banco de Previsión Social.

En tanto Cosse no genera unanimidades dentro del MPP, pero tiene la simpatía de Mujica. "¿Por qué una mujer tiene que ser segunda? Puede ser primera. Se insiste que tiene que ser una fórmula mixta pero colocan al hombre primero", expresó el expresidente al ser consultado por Subrayado sobre una fórmula de la ministra de Industria con Martínez.

Mujica renunciará formalmente al Senado el 14 de este mes y se dedicará a realizar una gira por Europa. Regresará a Uruguay el día 30. Hasta entonces no se espera una resolución de su sector, ya que en él consideran que "no hay apuro". El expresidente negó que fuera a ser candidato, pero hay quienes no lo descartan. El Frente Amplio fijó para el primer fin de semana de diciembre el Congreso que aprobará las candidaturas para las próximas elecciones.