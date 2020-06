Larrañaga decidió retirar la placa de Víctor Castiglioni de la DNII

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la polémica generada por la restitución de la placa del inspector general Víctor Castiglioni, quien estuvo al frente de la Dirección de Inteligencia en la dictadura, en el salón de actos de la Dirección de Información e Inteligencia (DNII), el ministro del Interior Jorge Larrañaga anuncó que decidió retirar la misma.

"Como ministro del Interior, respaldando a la Policía y al director nacional de la Policía, he resuelto que vamos a sacar la placa de Castiglioni. No es momento de divisiones ni de enfrentamientos, no queremos vivir con los ojos en la nuca porque mi contribución al esfuerzo público y actual que el país requiere es enfrentar los únicos adversarios de la política que son los problemas de los uruguayos que no tienen colores partidarios. Voy a dar por concluido el episodio", explicó.

Asimismo, señaló: "Quiero ser muy claro con respecto a este tema, en primer lugar la placa de Castiglioni fue puesta en el Gobierno de Jorge Batlle en el año 2000, pasaron dos dobiernos del Frente Amplio y no se dijo nada en ningún momento, ni cuando se puso ni durante todos los años que transcurrieron hasta que la placa se sacó".

"En segundo lugar quiero ratificar la condición de buena fe con que ha actuado el director nacional de la Policía, lo reconozco un excelente policía, un gran colaborador y estoy convencido de su buena fe en toda esta situación que se dio. Pero también sostengo como ministro del Interior que no tengo ningún derecho a condicionar ni al Gobierno ni a mi presidente por los accionares que se puedan dar en el marco del Ministerio del Interior", agregó el ministro.

Consultado el presidente Luis Lacalle Pou sobre la decisión de Larrañaga de quitar la placa, dijo: "Habló conmigo. Respaldo al ministro".

Sobre el director de Policía, en tanto, manifestó su "total respaldo en la función, en la actividad y en la actitud".