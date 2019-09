Juan Carlos López Mena: "Yo creo que el Frente Amplio tendría que perder”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Para Juan Carlos López Mena no es aconsejable para la democracia que un partido gobierne más de dos períodos consecutivos. Estima que en el corto plazo la economía doméstica no registrará cambios sin importar quién gane las elecciones. Se queja de lo altos que son los costos para las empresas en Uruguay y dice que es un país que nunca tiene apuro.

-¿Cómo está viendo la realidad argentina que, nuevamente, atraviesa una crisis?



-Con preocupación.



-¿Con qué nivel de preocupación?



-Argentina tiene un problema político. El problema no es económico, es político. Si el que ganó las PASO (NdeR: Así se llaman las elecciones internas en Argentina; los ganadores fueron Alberto Fernández y Cristina Kirchner) no hubiese dicho las cosas que dijo, hoy la Argentina no tendría estos problemas. Porque hay que dar señales de cambios inteligentes. O sea, si hubiera dicho (el gobierno) se equivocó en determinadas cosas, bueno, eso lo vamos a cambiar. Vamos a hacer precios más accesibles para los más humildes, eso me parece bien. Pero no, no voy a pagar la deuda externa o no me gusta el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI es el crédito más barato que hay en el mundo.

-¿Usted cree que el resultado de las elecciones internas se va a repetir en las elecciones presidenciales? ¿Prevé un cambio de signo en el gobierno?



-Yo creo que sí, pero bueno eso lo van a decir los votos.



-¿Y eso en qué medida puede afectar a Uruguay?



-Yo creo que gane (Mauricio) Macri o (Alberto) Fernández las relaciones con Uruguay van a ser muy buenas.



-¿Cómo le parece que la crisis económica argentina puede impactar en Uruguay?



-Uruguay se maneja con una política muy centrada, muy sobria, con cualquier partido político. Por eso cuando ganó la izquierda no hubo ningún revuelo porque (los uruguayos) hacen las cosas respetando las leyes, la Constitución. No se les ocurrió que un presidente que pierda las elecciones tenga que dejar el poder antes de que termine su mandato. Acá en Argentina puede pasar cualquier cosa.

-Así como usted cree que en Argentina puede haber un cambio de orientación en el gobierno, ¿le parece que puede pasar lo mismo en Uruguay?



-Sí, puede pasar porque la democracia es eso.



-¿Teniendo en cuenta que Uruguay también está en campaña electoral, qué perspectivas ve para la economía uruguaya en el corto plazo?



-En lo inmediato no va a tener cambios.



-Para usted como empresario que tiene intereses económicos en ambos países, ¿qué es lo que estaría necesitando Uruguay para dar un salto en calidad?



-Que los costos para las empresas sean más bajos. La electricidad es muy cara, los combustibles son muy caros. Eso es un tema para estudiarlo bien, porque por eso muchas empresas no se pueden desarrollar o se van del país.

-¿Usted tiene planeadas nuevas inversiones en Uruguay?



-Sí.



-Y esos costos elevados a los que se refiere, ¿le hacen plantearse dudas en cuanto a esas nuevas inversiones?



-Sí. El puerto de Montevideo nos cobra casi dos veces y media lo que nos cobra Argentina.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País

-¿Y eso modifica un plan de negocios por ejemplo?



-Sin duda.



-En ese escenario, ¿usted cree que al gobierno uruguayo que está terminando le ha faltado dar incentivos para reactivar la inversión extranjera?



-En algunos casos han sido extremadamente generosos, lo que no me parece mal.



-Me imagino que se refiere a la segunda fábrica de celulosa de UPM.



-A mí no me parece mal, pero hay que medir a todos con la misma vara, eso es la democracia. Cuando hay protegidos y entenados…

-¿Cómo ha sido su diálogo con la administración de Tabaré Vázquez?



-Ha sido bueno… En Uruguay son todos amigos. Pero no te escuchan.



-¿Qué es lo que falta entonces?



-Falta que te escuchen. Decís una cosa. La podés decir, pero queda dormida en los papeles. Uruguay nunca tiene apuro de nada. Yo tuve un proyecto de hotel en Colonia que demoró 23 años para ser aprobado. Ahora está aprobado. Pero ahora yo no quiero hacerlo porque ahora está lleno de hoteles. Y así debe pasarle a muchos empresarios.



-¿Por qué cree que pasa eso?



-Yo creo que es un poco que la política arrastra al poder a mucha gente que no está capacitada para ejercer cargos.

-¿Se refiere a alguien en particular?



-No, a nadie. Es que vos vas a un comité, te afiliás … ayudás a uno. Entonces un día te preguntan: ¿Sos del partido? Entonces qué puesto querés. Eligen por azar. Si yo fuese presidente elegiría todos los puestos de ministro haciendo un concurso público internacional como hizo Nueva Zelanda y así salió de la pobreza. Nombraron ministra de Economía a una mujer norteamericana y les arregló la economía.



-De la oferta electoral que hay en Uruguay, ¿alguien le seduce más, tiene preferencia por algún candidato?



-No.



-¿Imagino que tiene diálogo tanto con Daniel Martínez como con Luis Lacalle Pou…

-Sí. Yo creo que lo que conviene electoralmente hoy a Uruguay es que el Frente amplio dé un paso al costado. Porque un país que tenga (en el gobierno) el mismo partido político corre el riesgo de que la democracia empiece a diluirse. Es muy malo que un gobierno esté más de dos períodos. Lo bueno que tiene Uruguay es que son cinco años de mandato y el presidente no puede ser reelecto. Pero el mismo partido… Eso lo elige la gente y si lo elige la gente no está mal.

Juan Carlos López Mena. Foto: Leonardo Mainé

-¿Usted vota en Uruguay?



-Sí voto.



-¿Tiene decidido a quién?



-Todavía no.



-Entre quiénes está…



-El voto es secreto.



-Sí claro. No le pido que me diga el voto, pero ¿es entre oficialismo y oposición o entre los candidatos de la oposición?



-Yo creo que el Frente Amplio tendría que perder, así lo pienso yo, porque realmente 15 años de gobierno dañan mucho a un partido también. Ya ve que hay problemas internos. Empezó la decadencia, que se puede regenerar muy bien estando en la oposición y después volver al poder.