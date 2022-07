Los herreristas salen a defender logros de gestión; "No es hora de tibios"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mensaje fue claro. La militancia no puede quedar a la espera de las campañas de comunicación que desarrolle el gobierno para mostrar sus concreciones sino que debe salir a “defender los logros” por su cuenta.

Es que si bien faltan más de dos años para que se celebren las elecciones nacionales de 2024 la mira de la dirigencia política está puesta allí. Y el Herrerismo no es ajeno a ello, tal cual quedó plasmado ayer durante su congreso nacional, donde varios de los planteos fueron esa dirección.



El senador Gustavo Penadés, presidente del congreso herrerista, fue claro en afirmar que “no es hora de tibios” y dijo que “hay certezas” y “argumentos” para “salir a defender la gestión del gobierno de coalición”.



“Ahora hay que apretar el acelerador a fondo y es hora de que todo el mundo salga a la cancha a defender, a prepararse, a trabajar, para que el herrerismo siga siendo la fuerza del gobierno y el gobierno siga siendo un gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional”, sostuvo Penadés.

El legislador planteó su preocupación ante la realidad de un país dividido “en dos mitades”, lo que implica que en un futuro acto electoral el margen para ganar es muy ajustado. Por eso llamó a redoblar los esfuerzos de militancia para defender la gestión que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou.



“Es obligación de todos nosotros llevar adelante esta tarea porque no vale cruzarnos de brazos diciendo qué bien que comunican ellos y qué mal nosotros. La tarea de comunicar es de todos”, insistió Penadés quien dijo que con la explosión de las redes sociales no hay excusa para no hacerlo.



Al congreso asistieron autoridades de gobierno como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, la vicepresidenta Beatriz Argimón, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado y el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema. También asistió la titular de la departamental, Laura Raffo.



Precisamente, la presencia de la jerarca fue algo que, en diálogo con El País, destacó el diputado Juan Martín Rodríguez. El legislador, por su parte, insistió en la necesidad de “mirar hacia adelante”. “Necesitamos que todas las compañeras y compañeros salgan a la cancha por el partido”, afirmó.



Rodríguez también aletró sobre la posibilidad de que la actividad de gobierno lleve a “descuidar” la labor política del partido. “La gestión es importante y central pero no pueden olvidarse nuestros compañeros que son actores político y que si están donde están es porque fueron bajo un lema Partido Nacional”, sostuvo y agregó: “Ese accionar en la gestión tiene que estar acompañado por un accionar político”.

Y en ese sentido, llamó a que la militancia se dedique a “derribar los relatos” que, en su opinión, pretenden crear desde la oposición. “En el Frente Amplio su condición en la construcción de relatos es muy importante. Encuentra una línea argumental y la repite, la repite, y la repite tratando de convertirla en verdad. Y nosotros más ocupados en la gestión del día a día no nos enfocamos en derribar esos relatos que son falsos”, indicó el diputado.



Como ejemplo mencionó la seguridad y los recursos destinados a políticas públicas. “Cuando dicen que la inseguridad campea, que no hay inversión en políticas sociales y los datos reflejan todo lo contrario lo que uno hace no es solo defensa la gestión; es hablar con la verdad. Es aquello de dato mata relato”, concluyó.