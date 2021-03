Heber sobre Katoen Natie: "¿Con qué autoridad moral piden hoy que se levanten confidencialidades?"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Luis Alberto Heber, se refirió a los cuestionamientos que surgieron desde la oposición a partir de la extensión por 50 años de la concesión portuaria a la empresa belga Katoen Natie y cuestionó: "¿Con qué autoridad moral piden hoy que se levanten confidencialidades?".

"Nosotros hicimos un acuerdo marco y ahora vamos a informar, yo pedí enseguida informar al Parlamento. Tuve un pedido de informes del Frente Amplio, (pero) eran reservadas las conversaciones, estábamos negociando. Yo no vi esa confidencialidad... hay confidencialidades que todavía no se han levantado del gobierno anterior", expresó el ministro durante una entrevista en Informativo Carve.

En esa línea, Heber cuestionó: "¿Con qué autoridad moral piden hoy que se levanten confidencialidades —y esto no es confidencialidad, esto es reserva en la negociación— para gente que mantuvo la confidencialidad con los contratos con Montes del Plata y con UPM que son confidenciales".

El jefe de la cartera aseguró que no se ha declarado "nada confidencial", pero que sí se hizo "la reserva natural de una negociación en donde hay muchos temas arriba de la mesa y que no se pueden hacer en forma pública".

"Se hace en una mesa de negociación que tuvimos durante un año todas las semanas por medio de Zoom en Presidencia de la República negociando para conseguir este logro", dijo el ministro quien consideró que se trata de "un gran negocio para el Uruguay" y que es "muy difícil" que alguien pueda decir lo contrario.

Es por este motivo que, en referencia a la extensión de la concesión a Katoen Natie, Heber dijo que se hizo para desistieran del juicio que había iniciado contra el Estado uruguayo y para lograr una inversión de US$ 450 millones, lo que implica "la inversión más grande en la historia del puerto", hecho que fue mencionado durante la presentación del balance realizado por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General

Con respecto a las críticas recibidas por parte del intendente de Canelones, Yamandú Orsi, quien cuestionó que no se llamara a una licitación, Heber expresó: "Se ve que no se le ha informado bien".

"No podemos hacer una licitación de un contrato vigente. Tenemos 11 años más de la terminal, no terminó, es el ABC. Si Orsi no sabe que tenemos 11 años más de la terminal especializada bueno, se ve que no se le ha informado bien", indicó.