FA presentó moción en el Senado para retirar rótulo de urgente consideración a la LUC

El Frente Amplio presentó esta mañana en el Senado una moción para que se quite el rótulo de urgente consideración a la ley enviada por el Poder Ejecutivo y denunció que el proyecto no cumple los aspectos formales para ser considerado como tal.

"Mocionamos para que la Cámara de Senadores deje sin efecto la declaratoria de urgente consideración de acuerdo con el literal c) del numeral 7º del artículo 168 de la Constitución de la República", dice el texto presentado. El artículo refiere a que el Poder Ejecutivo no puede enviar a la Asamblea General más de un proyecto de ley con declaratoria de urgente consideración simultáneamente, "ni enviar un nuevo proyecto en tales condiciones mientras estén corriendo los plazos para la consideración legislativa de otro anteriormente enviado” y el Frente Amplio considera que el proyecto enviado por el gobierno "podría subdividirse en al menos treinta proyectos de ley".

El senador Charles Carrera dijo que además faltan firmas en el proyecto de urgente consideración para ser considerado como tal. "Buscamos que este cuerpo recapacite y que se le de un tratamiento normal, que no se utilice este mecanismo excepcional. Hay una violación flagrante de la Constitución, faltan firmas de Ernesto Talvi y de Irene Moreira hay solo 11 firmas. No estamos ante un proyecto de ley de urgente consideración, no cumplen con los requisitos y eso es grave, hay una violación formal. La única forma que se presente es con las firmas del Consejo de Ministros.

No vemos un artículo que haga mención a la emergencia sanitaria o del mundo del trabajo", expresó.

A su turno, el senador Sergo Abreu le contestó: "Menos adjetivos y más sustantivos. Este proyecto tiene antecedentes de transparencia. Acá todo el mundo opina, los diarios hace meses vienen recogiendo opiniones políticas y jurídicas. Que haya 11 ministros, 10 u ocho se olvidaron del artículo 162 que dice que el Poder Ejecutivo actuará con mayoría del Consejo de Ministros. El argumento del FA es más político que jurídico".

La moción a la que accedió El País sostiene que la LUC "representa un verdadero avasallamiento a la democracia y al sano intercambio que debe tener este Parlamento Nacional, tanto de manera interna entre los legisladores como con el resto de la ciudadanía a través de las Comisiones" y que "existe por parte del Poder Ejecutivo un abuso de las vías constitucionales, abuso que ha sido cuestionado no sólo desde el ámbito político sino desde el ámbito académico donde se han expresado las más diversas objeciones al mecanismo constitucional que se pretende utilizar para aprobar esta ley".

Además agregan que "resulta a todas luces una afectación a las garantías democráticas pretender discutir más de 500 artículos que abarcan los temas más diversos en apenas 75 días" y que "esto no se condice con la calidad democrática que debe tener el debate político y mucho menos en el contexto actual de emergencia sanitaria, donde se vuelve difícil recibir a las diferentes delegaciones que serán afectadas por el articulado, a la luz de las medidas de distanciamiento social".



"Lo hemos dicho claramente, otras son las emergencias y por tanto nos llamó poderosamente la atención que no fueran incluidas en la propia Ley de Urgente Consideración medidas para paliar la presente emergencia sanitaria, cuando son éstas y no otras las medidas que está reclamando la ciudadanía. Sin ir más lejos, durante los últimos días la pandemia del COVID-19 ha tenido un agravamiento. Lamentablemente, para el Poder Ejecutivo las urgencias siguen siendo otras", insiste el documento presentado en el Senado esta mañana.