Estudiantes de Ciencias reclaman ante recorte en presupuesto y esto respondió Arbeleche

Un grupo de más de 400 estudiantes del Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas (Pedeciba) reclama que el gobierno deje sin efecto el decreto que implica "un recorte presupuestal del 15% en los gastos públicos que incluye al presupuesto del programa".

El decreto mencionado, número 90/020, fue promulgado el 11 de marzo y publicado el 18 del mismo mes, con el objetivo de fijar el "límite máximo de ejecución presupuestal de los incisos que se determinan en el presupuesto nacional" en base al "elevado déficit fiscal, así como la presión tributaria que pesa sobre la población".

En el comunicado de los estudiantes, los estudiantes explican cuáles son las consecuencias de este decreto que fijó el límite máximo de ejecución presupuestal en el 85%, de algunos incisos en el ejercicio de este año.

El Pedeciba tiene un programa de posgrados para desarrollar el sistema científico y actualmente cuenta con más de 1.000 investigadores y 800 estudiantes. Además se coordinan maestrías y doctorados en diferentes áreas como biología, química, matemática, física, informática, geociencias y actualmente bioinformática y nanotecnología.

"El presupuesto dedicado al Programa ha quedado relegado desde el último presupuesto quinquenal (2016-2020), incluso disminuyendo año a año el monto dedicado a gastos ya que debe contemplar los aumentos salariales que no estaban considerados a lo largo de estos años", indicaron los estudiantes en el comunicado.

Los firmantes explicaron que el presupuesto previsto para este año asignaría un monto de $ 18.000 anuales a cada estudiante con el fin de invertir en el desarrollo de su posgrado.



"Esto es necesario para que el estudiante pueda desarrollarse profesionalmente, adquiera conocimientos en varios laboratorios y se pueda formar con pensamiento crítico", indicaron y agregaron: "Este monto es claramente insuficiente para lo que se espera que un estudiante de posgrado realice en su formación, pero es importante al menos poder contar con el mismo".

La otra parte del presupusto, indicaron, va para la adquisición de equipamiento que mantienen actualizadas las instituciones de investigación.



"El presupuesto de nuestro programa constituye un pequeño monto dentro del ya insuficiente 0.34% del PBI que se destina a ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Una reducción del mismo implica un alto impacto en el desarrollo de las actividades anteriormente comentadas, lo que pone en riesgo la capacidad del programa para continuar formando científicos de calidad", explicaron.

Por otra parte, los estudiantes recordaron que Pedeciba tiene un rol clave en la búsqueda de soluciones en el marco de la emergencia sanitaria decretada tras la llegada del coronavirus al país. "Muchos de los investigadores que están trabajando, e incluso liderando los grupos de respuesta a la pandemia de COVID-19 fueron formados en el Pedeciba, y hoy son integrantes del mismo como investigadores".

"¿Qué sucedería si no somos capaces de seguir formando investigadores de alto nivel? Un recorte del actual presupuesto es un claro retroceso en la posibilidad de formar más y mejores investigadores, que impacta severamente en la continuidad de nuestro sistema científico y en la capacidad de seguir respondiendo a nuestra sociedad en futuras problemáticas", indicaron.

"Los estudiantes del Pedeciba pedimos enfáticamente que quede sin efecto el recorte presupuestal del 15% al Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas. El recorte solo genera retroceso", enfatizaron.



La respuesta de la ministra

En la mañana de este miércoles la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, fue consultada en el programa Desayuno Informales (Teledoce) acerca del recorte a este sector.

"Todo lo que necesitamos desde el punto de vista precaución, investigación, para los que están en la cancha en la primera línea de fuego desde el punto de vista social y económico, todo lo que se necesite para atender la pandemia, va a estar y lo encapsulamos en el Fondo Coronavirus".



"La referencia al ahorro del 15% es un decreto pre coronovirus, pre viernes 13 de marzo, en donde el consejo de ministros firma un decreto en donde se plasma la preocupación de que se tiene que generar ahorro y de que es posible generar ahorros".



Arbeleche indicó que en los primeros artículos del decreto queda establecido que "lo que son gastos de funcionamiento e inversiones tienen que tener una baja, se tienen generar ahorros por un 15%".



"Ahora, lo que se necesite para atender la epidemia obviamente que va por el Fondo Coronavirus", indicó la ministra. "Hemos tenido casos en que nos han visitado y nos han presentado al equipo económico situaciones excepcionales y se trataron como tal", agregó y dijo "pero la regla no puede ser se gasta cualquier cosa, la excepción se atiende, pero no puede ser que lo que observábamos antes de que la regla era gastar".



¿Ellos podrían tramitar la excepción en este caso?, le consultaron. "Me parece que como en otros casos lo bueno sería el diálogo directo con el equipo económico, la reuniones que se han pedido las hemos tenido y seguirnos teniendo reuniones y trabajando".