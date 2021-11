La estrategia que sigue Cabildo Abierto, el socio molesto de la coalición

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Faltan semanas para que termine el segundo año legislativo de este período de gobierno, y en Cabildo Abierto predomina un sentimiento que ha sido común a lo largo del 2021: la frustración por el escaso resultado que han tenido los proyectos de ley presentados desde que esta administración llegó al poder en marzo de 2020.

Y esto no ha sido gratuito dentro de la coalición de gobierno, que ha sufrido las consecuencias del malestar del tercer socio en importancia del oficialismo, con sus tres senadores y 11 diputados. Son, siempre se supo, los suficientes para inclinar votaciones en algunos casos, aunque ello implique tener posturas coyunturales alineadas con el Frente Amplio -como ocurre con el proyecto de la nueva ley forestal. También han ido en contra del oficialismo y del bloque de izquierda, cuando ambas coaliciones votaron la ley que ahora permitió la extensión a un mismo privado en la concesión del aeropuerto de Carrasco, el del Sauce y otros seis en el interior

El partido encolumnado en la figura del senador Guido Manini Ríos ha hecho notar de diferentes maneras su malestar y sus diferencias con el gobierno -y en especial con el Partido Nacional-, pero hubo dos formas que en el último tiempo fueron notorias. Una de ellas ha sido directamente las declaraciones públicas (ver aparte) de los principales dirigentes cabildantes. “Es bastante notorio que ha faltado apoyo a los proyectos que hemos presentado”, reiteró en esa línea Guillermo Domenech, senador y presidente de Cabildo, en diálogo con El País. Y agregó: “Nos da la impresión de que no se han tenido en cuenta nuestras inquietudes, y pensamos que esto va a tener que cambiar”.

La otra forma, en tanto, ha corrido por lo bajo: usar como carta de negociación la poca atención que han tenido sus propuestas para, por ejemplo, torcer el orden de la lista de temas de una comisión en el Senado, y lograr así por ejemplo la priorización del abordaje de la iniciativa que busca otorgar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, y que favorecería a procesados y condenados por delitos cometidos en la dictadura militar.

Esto último, en efecto, llamó la atención a más de un dirigente del oficialismo, quienes semanas atrás se preguntaban cómo, sin aviso, de un día para otro la coalición empezó a discutir este asunto, con la carga de polémica que conlleva y en medio de la campaña en defensa de los 135 artículos de la LUC que el Frente Amplio y el Pit-Cnt quieren derogar.



Pero fuentes parlamentarias explicaron que el motivo de fondo no tenía muchas vueltas: en una reunión que se hizo pocos días antes de que la cámara alta comenzara a tratar la Rendición de Cuentas, los cabildantes transmitieron que si no se empezaba a discutir al menos su propuesta carcelaria habría varios artículos de la norma presupuestal que no acompañarían. “Nos apretaron”, comentó a El País un legislador.

Y esto no quitó que en el debate por la Rendición no hubiera desencuentros y negociaciones que continuaron hasta el final, siempre Cabildo de un bando y el resto de los socios del otro, como sucedió con el pedido de las empresas de cables del interior de que se las habilitara en la norma a ampliar su gama de servicios y poder también brindar internet. En ese caso no hubo acuerdo, y el tema sigue discutiéndose en la comisión que trabaja la nueva ley de medios.

Ley forestal.

Cabildo ha presentado docenas de proyectos de ley, por lo que -como cualquier otro partido- no puede pretender que todos avancen al mismo ritmo. Por eso es que los liderados por Manini resolvieron apuntar a dos en concreto -además de la que busca dar prisión domiciliarias a personas mayores-, algo que fue conversado en la sesión de la mesa política que se realizó ayer por la tarde en la sede del partido.

Trabajadores de la forestación en Uruguay. Foto: Archivo El País

Uno de ellos es el que busca reestructurar la deuda de las personas físicas -la que afecta a aquellas que están acuciadas por montos impagables debido a créditos usureros-, que ni siquiera comenzó a discutirse en comisión, algo que a criterio de Manini ha sido “intencionalmente cajoneado”, según comentaron a El País allegados al senador.



El otro proyecto es el de la nueva ley forestal, pero aquí sí, en un escenario en donde cuentan con los votos del Frente Amplio, los cabildantes son optimistas de contar con su aprobación antes de que termine el año.

Es que esta semana el senador Domenech le transmitió a la senadora frenteamplista Lucía Topolansky su voluntad de agilizar el debate que se desarrolla hoy en la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca, para ya votar el articulado en los primeros días de diciembre y apuntar a una aprobación en el plenario del Senado para antes del fin de la legislatura.



Y todo parece que habrá acuerdo para apurar el trámite. “En los dos jueves siguientes vamos a terminar de recibir las delegaciones y luego la intención que tienen Cabildo y el Frente Amplio es votarlo”, concluyó Domenech.



De todas formas, el presidente de Cabildo confía todavía en lograr que los socios del oficialismo también acompañen con sus votos. Pero para eso, lo tiene muy claro, deberán introducirse modificaciones al texto (ver recuadro), que en lo sustancial busca limitar la plantación de eucaliptos a las hectáreas declaradas de prioridad forestal.

Si no se cuenta con los votos de blancos y colorados igualmente será ley, pero se correrá el riesgo de que el presidente Luis Lacalle Pou vete la norma, tal como anunció que lo hará si no se hacen cambios importantes.

Desde el Senado El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, suele coordinar la acción de su partido con el presidente y fundador de la colectividad, el también senador Guillermo Domenech. Esta fuerza política tiene a sus principales conductores en la Cámara Alta, que también integra el legislador Raúl Lozano. Distintas fuentes de la colectividad señalan que las decisiones de mayor peso, así como la configuración de las principales líneas de estrategia política de Cabildo, son definidas por esta mesa chica.

Manini al gobierno: “Hay cierta tibieza que nos saca de las casillas” En un discurso ante un pequeño auditorio en la localidad de Montes (Canelones), el senador Guido Manini Ríos manifestó el domingo pasado algunas de las discrepancias que tiene con el oficialismo. La primera de ellas la resumió como una discrepancia con la celeridad con la que se tratan ciertos asuntos de gobierno. “A nosotros nos duele a veces la lentitud de las cosas”, dijo, y luego se refirió a la “tibieza” de ciertos gobernantes que “no van a fondo” en la gestión. Puso un ejemplo: “Se paran a veces en las auditorías, que no terminan con los presos que tendría que haber”. E insistió: “Hay cierta tibieza que es lo que a nosotros nos saca a veces un poco de las casillas, pero estamos convencidos de que se está avanzando en el camino correcto (...), lentamente, pero el Uruguay tiene que empezar a hacer el giro”.



El líder de Cabildo Abierto no se quedó allí. También protestó explícitamente por la lentitud con que han sido abordadas las iniciativas presentadas por su partido, aunque en parte lo dijo para marcar la diferencia de velocidad de discusión que hay entre un proyecto ordinario y el que tiene uno que el Poder Ejecutivo declara de urgencia, como ocurrió precisamente con la LUC.



“Cabildo Abierto tiene muchos proyectos presentados, algunos desde hace más de un año”, reclamó el senador, que enumeró algunos, como la iniciativa que busca reformar la ley forestal, la que busca terminar con los préstamos usureros o la que plantea “la reparación a las víctimas de las bandas armadas que asolaron la democracia en los años 60 y 70”. “Ese proyecto lleva casi un año en el cajón”, protestó Manini, que respecto a la nueva ley forestal también dijo: “Tuvo la aprobación en Diputados, (y) un año y medio después todavía no está aprobada. Y podemos hablar de docenas de leyes más”.