Énfasis en la violencia de género en el acto del Pit

La violencia de género y, más en general, en la sociedad, tendrá un lugar destacado en los discursos que se escucharán en la concentración del 1 de mayo que comenzará sobre la hora 10 del próximo martes en la plaza "Mártires de Chicago".

Otros aspectos en los que se enfatizará serán el reclamo de una ley de cuota para las personas con discapacidad en el sector privado, el rechazo a la ley de riego (la central apoya la recolección de firmas para que haya un referéndum sobre el tema), y la aprobación de una norma sobre insolvencia patronal que asegure el cobro de los créditos laborales cuando cierra una empresa.

Pero también estará presente la preocupación por el desempleo que en febrero pasado llegó a 9,3% a nivel nacional. Es el mayor porcentaje desde julio de 2007 cuando la tasa se ubicó en 10,1%. El empleo viene cayendo desde 2014 pese a que el Producto Interno Bruto crece de manera ininterrumpida desde 2003.

Fuentes de la central dijeron que en las intervenciones de los dirigentes Abigail Puig (Fuecys), Óscar Andrade (Sunca), y Gonzalo Castelgrande (AUTE) se enfatizará en la necesidad de capacitar a los trabajadores.

De cara a las conversaciones salariales tripartitas que acaban de comenzar, la central insistirá en que si la economía sigue creciendo, lo mismo tiene que ocurrir con los salarios reales. También enfatizará en que el salario mínimo nacional debe subir más aceleradamente de lo que prevé el gobierno.

Los sindicatos estatales, con fuerte presencia en la estructura de la central, señalarán la necesidad de incrementar el gasto en educación y en que los trabajadores estatales perciban mejoras salariales en términos reales (por sobre la inflación). Y habrá también llamados a la unidad de la clase trabajadora de cara al Congreso del Pit-Cnt que se realizará a fin de mayo.

Realineamiento.

En el congreso habrá 1.085 delegados. Más de la mitad de los participantes provendrán de cinco gremios: la FUS (salud privada), la FUM (magisterio), COFE (estatales), el Sunca (construcción) y Fuecys (comercio). El Pit-Cnt tenía hacia 2005 unos 110.000 afiliados. Coincidiendo con la llegada de la izquierda al poder, comenzó un proceso de crecimiento que lo llevó a los alrededor de 400.000 afiliados actuales. Un ejemplo de lo ocurrido es el de Fuecys que pasó en ese lapso de 5.000 afiliados a alrededor de 20.000, haciéndose fuerte en las cadenas de supermercados, las empresas de limpieza y seguridad y las cadenas de tiendas, explicó a El País su presidente Fabio Riverón. Esto le permite al gremio llegar con 90 delegados al gremio y ser el quinto en importancia.

En general los sindicatos y la central se nutren del aporte de los afiliados que, habitualmente, ronda entre el 1% y el 2% de su salario nominal. Pero no todos los gremios están al día y eso en algunos casos les impedirá estar en el congreso. Es el caso de lo que ocurrirá con las dos Foica (industria de la carne) que tienen miles de afiliados y que no estarán presentes. En el último congreso la central se había propuesto unificar a estos sindicatos. No se logró.

Tampoco estarán los sindicatos policiales por no haber pagado sus cuotas. El dirigente Ismael Fuentes calcula que hay alrededor de 100.000 afiliados que no estarán representados.

Habrá gremios que otrora fueron poderosos pero que hoy, por el cambio de la estructura económica, son muy poco representativos. Un caso claro es el de los textiles, cuyo sector de actividad está alicaído.

Los críticos La Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, crítica del Pit-Cnt, realizará un acto paralelo al mediodía en la Explanada Municipal. En volantes esta confederación dice que "el Pit-Cnt apoya al gobierno y da garantías de paz social a los inversores" (...) nuevamente entre el gobierno, las patronales y el Pit-Cnt arman la trampa de los Consejos de Salarios y la Rendición de Cuentas".

Las cuatro grandes corrientes internas

Al acto del 1° de mayo y al congreso "Vladimir Turiansky" (nombrado así en homenaje al sindicalista y legislador comunista de ese nombre), el Pit-Cnt llega con un realinamiento de sus corrientes internas. Los moderados de "Articulación" consolidaron su alianza con los sindicalistas del Partido Comunista que es fuerte en el sindicato de la construcción, el de la salud privada y el metalúrgico. Las otras dos grandes corrientes internas de la central son la lista 41 (fuerte entre los sindicatos estatales) y la agrupación "5 de marzo" (que es fuerte en el gremio de la bebida).

"Articulación" y los comunistas elaboraron en conjunto un documento que si bien desliza críticas al gobierno, insiste en que hay un "bloque social de los cambios" que estaría conformado por la administración "progresista". La 41 enfatiza en la independencia de clase y, como es habitual, propone medidas más duras de protesta que los integrantes del otro bloque. La 41 hace más hincapié en que no ha habido redistribución de la riqueza y pide cambios tributarios.

El sindicato de la educación privada elaboró un documento en el que considera que el gobierno no disminuyó el poder de las clases dominantes.