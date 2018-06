Diputadas del FA cuestionan al Poder Judicial por género

Las diputadas frenteamplistas Cecilia Bottino (MPP), Stella Viel, de Compromiso Frenteamplista (escindidos de la lista 711 de Raúl Sendic) y Rosario Alaluf (PVP), así como también la representante de Inmujeres (Mides) Mariela Mazzotti, hicieron severas críticas al Poder Judicial por entender que no es adecuada la aplicación de la ley de violencia hacia las mujeres basada en género, durante su participación en la comisión Especial de Equidad y Género de la Cámara de Diputados.

Bottino relató en la comisión que ha recorrido varios departamentos "y vemos que en las mesas departamentales de violencia de género los integrantes del Poder Judicial son quienes generan más resistencia, al igual que cuando se promulgó la ley de violencia doméstica". Según ella se trata "de quien tiene que aplicar la ley".

"Tengo una especial preocupación por algunos pronunciamientos públicos, normativos y expresiones que desde el Poder Judicial se hacen sobre la aplicación de la ley integral de violencia de género", insistió la legisladora oficialista.

Viel, a su vez, afirmó en la reunión que hay juzgados "donde las familias pasean, donde no hay respuestas, y si las hay es para dos o tres personas", y que para agravar su punto de vista sobre la situación "hay intendencias que no articulan, a lo que se suma una descentralización que no funciona".

Viel fue más allá al sostener que la violencia de género hacia las mujeres es un problema "de nuestra sociedad, que está enferma", y salvó de sus críticas a las intendencias de Montevideo y Canelones.

"No nos podemos lavar las manos con el problema de la violencia, porque es responsabilidad de todos, porque cuando la sociedad está realmente descontrolada no hay color político. Por eso, creo que las intendencias deberían involucrarse, como lo hace la de Montevideo; venimos de Canelones y me consta que allá es un empuje constante", afirmó la legisladora canaria.

Entre tanto, la diputada Alaluf, suplenta de Luis Puig, advirtió que "no hay que aceptar, sino pelear para que haya presupuesto", aludiendo a una información que publicara el semanario Búsqueda en el sentido de que en la Rendición de Cuentas no habría recursos para la implementación de políticas de género.

Incluso planteó que si se hubiera aprobado el impuesto a los militares retirados se podría haber sacado recursos de allí. Pero ese no era el propósito del impuesto, sino abatir en parte el déficit anual del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM)

También dijo de su preocupación por el Poder Judicial. "Ese es un gran debe que tiene la democracia", afirmó.

Luego, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mazzotti, planteó en el mismo sentido que "tenemos conocimiento de que algunos fiscales y jueces señalan que la ley no está vigente".

La comisión resolvió, entonces, convocar a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para poner a sus integrantes en antecedentes sobre esta situación y conocer su opinión.

Bottino explicó entonces que los diputados quieren conocer "cuáles son los dispositivos con que se cuenta y cuál es la voluntad del máximo órgano judicial en materia de género. Lo digo expresamente porque hemos recibido planteos en los que advertimos con preocupación que no hay una mirada de género, fundamentalmente, por parte de quienes después tienen que aplicar la ley"

Mazzotti apuntó que "la estrategia nacional hacia la igualdad debería ser fortalecida con una ley de igualdad de género y no discriminación hacia las mujeres que incorporara una mejora en la arquitectura institucional de género".

"Es un proyecto de fácil tratamiento, que consta de 23 ar-tículos y nos parece muy importante su rápido estudio porque complementa y sustenta una política pública de Estado en materia de igualdad", explicó la directora de Inmujeres.