"Difícilmente se pueda tener una efectividad del 100%" en control de narcotráfico, dijo Nin

El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa recibió este jueves a su par argentino Jorge Faurie en una reunión de trabajo bilateral en la que se trataron varios temas.

Al finalizar, durante una conferencia de prensa, Nin Novoa fue consultado respecto a los casos de narcotráfico ocurridos en las últimas semanas y que implican a Uruguay.



"La droga es un elemento que mundialmente se comercializa, se vincula, se trafica y difícilmente se pueda tener una efectividad del 100% (en el control) porque hay cuestiones de consumo que se escapan a nuestras posibilidades de control", expresó.

Por otra parte indicó que si bien la regulación de la marihuana a nivel local dio "buenos resultados", la legalización de otras drogas dependería además de la aceptación de otros países y no solo de Uruguay. "Tiene que ser una medida que se tome a nivel global. No es posible que un solo país decida liberar el comercio de drogas", indicó el canciller.



Al respecto, Faurie consideró que el narcotráfico es uno de los flagelos más grandes que existe en este tiempo en la agenda internacional por su vinculación no solo con la salud sino también con las condiciones culturales.



El canciller indicó que además se afecta por la vinculación "con mecanismos de lavado de dinero, por su vinculación con mecanismos de terrorismo", expresó.