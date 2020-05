Di Candia: "Adeom pretende que se haga un testeo masivo, algo que no se ha hecho en ningún lugar del mundo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El intendente de Montevideo Christian Di Candia aseguró que la comuna trabaja para avanzar hacia la "nueva normalidad" y aseguró que mantiene conversaciones con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) para llegar a un acuerdo de cómo será el reintegro.

Di Candia explicó que actualmente hay una "diferencia bastante concreta" con la asociación, que tiene que ver con el testeo de los funcionarios en el retorno a las actividades.

"Adeom pretende que se haga un testeo general, masivo, particular a cada uno de los funcionarios, algo que no se ha hecho en ningún lugar del mundo, que no tiene ningún tipo de antecedente, que no tiene coherencia tampoco analizarse porque evidentemente no es necesario", indicó Di Candia en diálogo con Informativo Sarandí.

"Lo que sí vamos a hacer es tomarle la temperatura a cada uno de los funcionarios cuando entra a trabajar. En caso de que tenga temperatura mayor de 37.5° C se envía al prestador de salud correspondiente de cada persona", aseguró. En caso de que se trate de un caso de COVID-19, explicó, se activará el protocolo correspondiente.

El intendente de Montevideo indicó además que sí se realizarán testeos aleatorios y muestrales entre los trabajadores. "Pero de ninguna manera se van a utilizar los recursos que implicaría testear a todos los trabajadores que vuelven a trabajar, no corresponde y no es la forma tampoco".



Agregó por otra parte que sí se realizarán testeos en asentamientos de la capital así como en los lugares en los que se realicen ollas populares y otro tipo de acciones solidarias.

Apertura de las playas

Di Candia fue consultado por la apertura de las playas en la capital en un momento en que el gobierno solicitaba a a población que no saliera de sus casas para realizar actividades recreativas.



"No fue la Intendencia de Montevideo, fue la Intendencia de Montevideo, la de Colonia, la de Maldonado, la de Rocha y la de Canelones", indicó y agregó: "Todas las intendencias acordaron que en el momento que el presidente de la República y el gobierno nacional hablaban de una nueva normalidad e intentaban que la gente fuera saliendo a la calle de a poco con distancia física y de más, en pleno ya casi fienes de marzo principios de abril nosotos lo que entendimos con todas las intendencias fue que si la gente iba a salir y necesitamos distancia física, entonces cuanto mayor espacio público abierto haya, mayor distancia física va a haber", explicó.



Di Candia consideró que "poco sentido tiene que en pleno abril, que empiezan los fríos, que nadie se va a meter al agua, no tiene sentido que nosotros mantengamos las playas cerradas, más bien al revés, que se pueda usar mayor espacio físico para que la distancia física sea posible. Sino queda en la rambla toda la gente agrupada en ese pedacito de vereda".



"Así fue y por eso no hubo mayor discrepancia pública, se le explicó al ministerio del interior, se entendió y no hubo mayor dilema", expresó el intendente. "El propio grupo experto solicitó a la intendencia que abriera el jardín botánico y algunos espacios públicos que estaban cerrados, incluso todavía hay una discusión con respecto a los juegos saludables que todavía no están abiertos", agregó.