Por "algunas diferencias" IMM y Adeom no firmaron protocolo para reintegro de funcionarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes, tanto las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM) como dirigentes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) esperaban cerrar el protocolo con las condiciones para el reintegro de los funcionarios municipales, pero un punto truncó ese acuerdo.

Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la comuna, señaló este lunes de tarde en conferencia de prensa sobre el trabajo con Adeom: "Hemos venido trabajando en muy buena forma", pero tienen "algunas diferencias" para la situación en que se constate un caso de COVID-19.

Señaló que para estos casos se "establece un mecanismo de licencia médica", y Adeom "pretende dar un paso más allá y que se retribuya al funcionario con todas las condiciones". Esta diferencia la consideró "un detalle menor" y resaltó que "en términos generales el protocolo está acordado".

Destacó que el protocolo de "casi ocho hojas", incluye elementos "adicionales" a otros protocolos que se han acordado en estos días. Dijo que ellos querían firmarlo este martes, y señaló que "probablemente" eso ocurra en los próximos días.

En tanto, Adeom convocó para minutos despues una conferencia de prensa en la que su secretaria general, Valeria Ripoll, subrayó: "Es algo muy negativo por parte de la administración aceptar el control de la temperatura, pero no aceptar que si hay algún compañero que esto le da una temperatura alta, que es uno de los síntomas del coronavirus, tenga una incidencia negativa y le genere unos cuantos perjuicios a nivel interno dentro de la IMM. Entendemos que no hay un motivo para tener esa negativa por parte de la administración", aseguró.

Además, la dirigente sindical dijo que "en las últimas horas" recibieron denuncias de trabajadores que "están siendo convocados a trabajar por sus direcciones sin tener el protocolo firmado, o sea que este protocolo se hace cada vez más importante que se concrete para que sea esa la única línea de acción en cuanto a salud y seguridad de la IMM".

Al respecto, Ripoll destacó: "La IMM está plantendo hoy que si tú tenés temperatura alta, te tenés que ir a atender", cosa que "a veces tarda días, no depende del trabajador", entonces por ello entiende que "no puede tener un perjuicio porque no sabe si es una angina, gripe o si es coronavirus", remarcó.

"En este caso, la IMM tendría que tener una flexibilidad mayor para con sus funcionarios que hasta ahora no ha dejado a pie la IMM en ninguno de los servicios, y por suerte y gracias a la precaución de nuestros compañeros, hemos tenido mínimos contagios de coronavirus y no vinculados al ambiente de trabajo".

Ante estas diferencias, Adeom pidió una reunión "urgente" con el intendente Christian Di Candia, porque recalcó: "La IMM sin nosotros no lo puede aplicar unilateralmente porque este protocolo se trabajó en la comisión permanente de seguridad", donde indicó hay "dos partes".

Por su parte, Brenta también destacó en la conferencia de prensa que la IMM continuó funcionando desde el comienzo de la pandemia, el pasado 13 de marzo, con "más de 3.000 funcionarios", algunos de manera presencial, en las áreas de "limpieza, saneamiento, alumbrado, división salud y muchas guardias que se han mantenido en una cantidad de servicios".

En tanto, el jerarca municipal precisó que hasta hoy "2.084 funcionarios" realizan teletrabajo, y "gradualmente" van a ir incorporando al resto "en función de los servicios y en turnos rotativos", aunque no precisó la cantidad de funcionarios que se reincorporarán en esta primera etapa de reapertura.

Sin embargo, sí puntualizó las áreas en las que la comuna espera reabrir la atención presencial.

En el caso de los empadronamientos, que dijo Brenta hay "300 pendientes", se está "acondicionando" el Servicio de Contralor y Gestión de Vehículos (ubicado en la calle Pedernal), que será el primer servicio que reabrirá. Allí se va a trabajar en turnos "cruzados" para evitar que el servicio quede inhabilitado.

El próximo paso que dará la comuna capitalina es lo que refiere al área de libretas de conducir, y el tercer espacio que están reacondicionando para conseguir la seguridad sanitaria es el área de gestión de contribuyentes dado que tienen una "cantidad importante" de solicitudes para hacer convenios de pagos de varios tributos.

Asimismo, Brenta destacó que "cuando estén todas las condiciones dadas", la IMM comunicará día y hora en que los servicios se reactivarán. En tanto, resaltó que "en principio, todos los servicios que vamos a ir iniciando tienen todos el mecanismo de agendarse vía web", para "evitar cualquier clase de aglomeración".

Con lo que refiere a aspectos sanitarios, realizarán de "manera aleatoria" el control de la temperatura "tanto a funcionarios como a público", a los efectos de evitar el ingreso de personas con fiebre a las oficinas públicas.

Por otro lado, la comuna capitalina estableció la "obligación del uso de tapabocas", tambien para funcionarios y público en general, y se están señalando los espacios de atención para "mantener la distancia que establece el MSP". También habrá dispensadores de alcohol en gel "en todas aquellas áreas que vayan iniciando sus tareas".

Para garantizar el cumplimiento de distanciamiento social, la IMM dispondrá de personal de portería, y al mismo tiempo van a "asegurar de que todo el personal que ya está trabajando, que ya lo tiene, como el personal que se agregue, todo el personal cuente con los elementos de protección personal imprescindibles para asegurar la salud de los funcionarios".

Brenta indicó que el protocolo que afinaron hasta ahora con Adeom "tiene plenas coincidencias con el protocolo que han ido acordando otras áreas de actividad, como por ejemplo los funcionarios del Estado (COFE) y los criterios generales que ha adoptado el MSP, que están contenidos en este protocolo", remarcó Brenta.

Consultado sobre si no se llega a un acuerdo podrían decretar esencialidad en algunos servicios, Brenta reiteró que las diferencias están "planteadas en términos menores y de ninguna manera estamos pensando en ningún mecanismo de esencialidad en esta situación de emergencia sanitaria".