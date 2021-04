DGI: prorrogan plazos para las declaraciones juradas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay envió una nota al Ministerio de Economía y finanzas (MEF) el martes 13 solicitando flexibilizar las fechas habituales para realizar las declaraciones juradas como herramientas que alivianen la labor ante la pandemia por coronavirus.

Ayer, la Dirección General Impositiva (DGI) emitió una resolución por la cual se prorroga hasta mayo el pago de los anticipos de IRAE, Impuesto al Patrimonio (IP) e Impuesto de Control de las Sociedades Anónimas (Icosa) para las empresas cuyas ventas del ejercicio anterior no superen las 6.000.000 UI (es decir, unos $ 29.400.000) y que no estén incluidas en el grupo de Grandes Contribuyentes. Los pagos prorrogados son los correspondientes al mes de marzo.



La resolución mencionada también dispone una prórroga en el plazo previsto para la presentación de las declaraciones juradas anuales de IRAE, IVA e IP correspondientes a los ejercicios cerrados al 31/12/2020. Esta prórroga, por el momento, no modifica el plazo para el pago.

De todos modos, el equipo económico prepara una serie de anuncios de medidas para alivianar la carga de las pequeñas y medianas empresas. Las autoridades del MEF informaron que el martes 20 “presentarán un resumen y actualización de medidas del gobierno ante la emergencia sanitaria”.



El paquete, que fue titulado como “medidas de apoyo social, laboral y productivo”, fue trabajado por la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, en coordinación con el minis-tro de Trabajo, Pablo Mieres, el de Desarrollo Social, Pablo Bartol, el de Industria, Omar Paganini, y el de Turismo, Germán Cardoso.