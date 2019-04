Así debaten los jóvenes políticos que militan por Martínez y Lacalle Pou

Castaingdebat (PN) Parecido. El partido con 183 años de historias que ha accedido tan pocas veces al gobierno no sería una novedad perder. Sin duda que si perdemos, vamos a seguir luchando desde nuestros principios y nuestras raíces. Cuando uno cae, lo más importante es levantarse y hacerlo bien. Si perdemos, el país va a agarrar un rumbo que no es el que uno deseó, no me comparo ni con Brasil ni Argentina, no me quiero ni comparar con Venezuela, que ustedes son muy amigos.