Un custodia que votó doble, cartas de Casa de Galicia y otras rarezas que dejó el conteo final del referéndum

Durante el domingo del referéndum, los circuitos electorales vivieron de todo un poco: gente que actuó bien, otra que no tanto, algunos que se divirtieron y otros que lo tomaron como una ocasión de protesta. A pesar de lo anecdótico que puede resultar el descubrimiento del dibujo de un niño o de un paquete de té dentro de sobres de votación, se constataron ciertas faltas graves a la ley, sobre las que la Junta Electoral de Montevideo se encuentra trabajando con el objetivo de determinar las resoluciones y/o sanciones correspondientes.

Según explicó a El País el secretario de la Junta Electoral, Fernando Vergara, en estas elecciones hubo “muchísimas más irregularidades que en las anteriores”.

Anomalías

“Hubo mesas en las que los datos cargados en la tablet no reflejaban lo escrito en la cuaderneta. Incluso, en algunos casos, se llegaron a poner los datos totalmente cruzados”, aseguró Vergara.



La Junta Electoral también constató que a varios electores no se los dejó votar porque no llevaban una mascarilla puesta al momento de ingresar al circuito.



En este comicio solo existía la recomendación de su uso, pero no la obligación y, según explicó el secretario de la Junta Electoral, eso “se recalcó en los cursos” dados a los funcionarios de los circuitos.

Desde su punto de vista, esos casos fueron “graves” porque se coartó el voto de las personas implicadas. “Se notó que una parte de los funcionarios no prestó atención a los cursos”, aseguró Vergara.

Custodia

El caso de un policía que votó dos veces es otro ejemplo de las irregularidades que se constataron el domingo.



Según comentó Vergara, en diálogo con El País, “el policía emitió un voto común y luego otro observado”.



De todas formas, esa falta se pudo subsanar al momento del control porque, “al votar dos veces, se genera una marca que, si se está atento, es fácil de reconocer”, confirmó el secretario.

No obstante, Vergara recalcó que el error de la mesa fue “muy grave”: “Lo habilitaron dos veces y, además, como los números finales no les cerraban, los cambiaron, haciendo lo que llamamos ‘cierre forzoso’”, aseguró.



Según confirmó el secretario de la Junta Electoral, se va “a meditar” qué tipo de sanción se va a tomar. Desde su punto de vista, debería ser “ejemplarizante”. “Hoy fue un referéndum, mañana es una elección nacional”, concluyó.