Cruce: Villar dijo que Raffo es la "candidata de la derecha" y ella le respondió

El candidato a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Álvaro Villar se refirió el viernes a Laura Raffo como la "candidata de la derecha". Por su parte, la elegida por la coalición multicolor respondió: "Entiendo que Villar siendo el candidato del MPP y del Movimiento Tupamaro necesite poner esas etiquetas".

"Necesita enarbolarse con que es de izquierda y con los logros de la izquierda", opinó Raffo durante una entrevista en Telenoche (canal 4) y agregó: "Tratar de ponerle ideología a la campaña a mi me parece que no suma, porque cuando hablas de los problemas que tiene la gente en los barrios ahí no hay ideología", consideró.



La candidata aseguró que no cree "en las etiquetas" y expresó que, en cambio, se considera "humanista" ya que su prioridad es poner al ser humano en el centro. "No creo que en las etiquetas, ni en las que te ponen por ser mujer, ni en las que te ponen por usar tacos, ni en las que te tratan de etiquetar como de izquierda o derecha, yo me defino como humanista", dijo.



"No creo que haya ideología ni para levantar la basura, ni para mantener una ciudad más limpia, ni para tener un mejor sistema de transporte, ni para darle respuesta a los montevideano más necesitados", agregó.

Los dichos de Villar llegaron un día después de que Raffo hiciera la presentación de la segunda parte de su programa, a la que definió como "Montevideo olvidado". "Que la candidata de la derecha se muestre preocupada por problemas sociales es victoria cultural del Frente Amplio", expresó el aspirante a la intendencia.

El cruce entre los candidatos ocurre dos meses antes de las elecciones departamentales, que debían realizarse en mayo pero fueron fijadas para el 27 de setiembre debido a la emergencia sanitaria por coronavirus.