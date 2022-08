Comisión aprueba proyecto que modifica requisitos de ingreso a la Policía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Comisión de Constitución aprobó el proyecto presentado por el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani que modifica los requisitos de ingreso a la Policía y ahora deberá pasar por el visto bueno de Senado y Diputados. La iniciativa, según detalló el diputado a El País, contó con el visto bueno del Ministerio del Interior.

El proyecto plantea que las personas que siendo menores de edad incurrieron en delitos graves y gravísimos no puedan ingresar a la fuerza policial. “No es un buen antecedente para ingresar a la Policía, para manejar armas, para cumplir ese rol tan importante y ejercer el monopolio de la fuerza”, expresó Schipani.



Se relevará a los postulantes no haber tenido antecedentes como menor en la comisión de estos delitos, lo que significará “una garantía para la Policía y los ciudadanos”, según el diputado.



Para el político, esta modificación “no significa ninguna discriminación”, puesto que la idea es que estas personas se reinserten en la sociedad y puedan “trabajar de cualquier otra cosa en el ámbito público o privado”; “Lo que no parece razonable es que manejen armas”, sentenció.

Origen

El proyecto surgió a partir de la investigación a un funcionario policial que incurrió en abuso de funciones contra la edila del Frente Amplio Fiorella Buzeta y luego se descubrió que el efectivo fue quien baleó en 2004 a la joven, cuando eran compañeros de liceo.



El joven tenía el arma de su hermano policía y, según la investigación, era víctima de bullying, lo que lo motivó, dijo, a llevar el arma a la institución educativa.



El proyecto de ley presentado por Schipani modifica el artículo 44 de la actual Ley N° 19.315 (Ley Orgánica Policial), en el que se mencionan cuáles son los requisitos para poder ingresar a la fuerza.



Actualmente, además de pedir condiciones como ser ciudadano natural o legal con más de tres años de ejercicio, tener la edad requerida para cada escalafón y estar inscripto en el Registro Cívico Nacional, también se pide haber aprobado los cursos, pruebas, exámenes o concursos establecidos en la ley, tener condiciones psicofísicas para el desempeño de la función y acreditar buena conducta.



El texto propuesto agrega a este último requisito "no haber sido declarado siendo adolescente responsable como autor, coautor o cómplice de las siguientes infracciones a la ley penal: comisión intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación".



La explicación a este último punto, indica el proyecto, se basa en que la normativa actual elimina "los antecedentes de los menores que infringen la ley penal al alcanzar la mayoría de edad".



"Esto significa que cuando un ciudadano desee ingresar a la Policía y deba acreditar 'buena conducta' solo se van a tener en cuenta los antecedentes que pudiera tener como mayor de edad. Si esa persona siendo menor cometió un homicidio doloso, un copamiento o un secuestro, dichas infracciones a la ley penal no van a ser un obstáculo para acreditar la buena conducta", expresa el texto.