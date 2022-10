La coalición cierra filas y pide investigar al senador frenteamplista Charles Carrera

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La coalición de gobierno solicitará en lo que resta de octubre que se constituya una comisión preinvestigadora en el Senado para determinar si corresponde analizar la gestión de Charles Carrera, actual senador del Frente Amplio, cuando fue director general de Secretaría del Ministerio del Interior en los dos últimos períodos de gobiernos frentistas.

Las denuncias se remiten a su intervención en el caso de Víctor Hernández, un vecino de La Paloma que en noviembre de 2012 quedó en silla de ruedas luego de recibir un disparo que presuntamente partió de la casa del entonces subcomisario Marcos Martínez.



El oficialismo sostiene que, de forma irregular y con el aval de Carrera, Hernández fue internado en el Hospital Policial luego de haber recibido el alta médica, y cobró tickets de alimentación.



El senador blanco Jorge Gandini presentará la denuncia sobre las presuntas irregularidades mediante un escrito a la presidenta de la cámara alta, Beatriz Argimón. La vicepresidenta deberá citar a una comisión preinvestigadora de tres miembros, que en 48 horas elaborará uno o dos informes para que el Senado, en sesión extraordinaria, determine si corresponde avanzar.



Los senadores del Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto habían resuelto pedir la comisión investigadora cuando el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dio explicaciones sobre el caso ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia el pasado 24 de agosto. Sin embargo, como el Parlamento se dedicó al debate de la Rendición de Cuentas en los últimos meses, recién ahora se reactiva el pedido a impulso de los blancos, con el aval de los socios de la coalición.



No se descarta que el Ministerio del Interior amplíe la información de aquí a que se instale la investigadora.



Gandini señaló a El País que elaborará la denuncia a partir de los documentos presentados por el Poder Ejecutivo en la comisión parlamentaria. “Se debe documentar con toda la seriedad, en tanto se juzga la conducta de un senador que tiene una investidura que merece toda la consideración y el respeto. Hay que hacerlo con toda prudencia”, afirmó. El referente de Por la Patria aseguró que cuenta con “suficiente material para advertir presuntos apartamientos a la normativa” por parte de Carrera. La coalición de gobierno le dio plazo hasta los primeros días de noviembre para oficializar la denuncia.



Argumentos

En la comisión parlamentaria, el subsecretario Guillermo Maciel sostuvo que Hernández estuvo internado durante tres años y medio en el Hospital Policial, luego de haber recibido el alta médica en el Hospital de Clínicas, a pesar de que el centro solo puede atender a policías activos, retirados y a sus familiares cercanos en casos que no son de extrema urgencia.



Además, Hernández recibió dos intervenciones quirúrgicas oftalmológicas que no guardaban relación con el disparo, según el gobierno. Durante un tiempo también se alojó en el centro hospitalario su hermano, Daniel Hernández, que no es agente policial.



Hernández también recibió una compensación mensual de $ 20.000, que según las averiguaciones del Ministerio del Interior, provenían de los fondos previstos para las canastas de fin de año para los policías.



En total, ambas intervenciones le costaron a la secretaría de Estado US$ 260.000, de acuerdo a los valores actuales de la moneda.



Por su parte, Carrera descartó en agosto que su accionar fuera irregular. Aseguró que se trató de una “acción humanitaria” por el posible involucramiento de los policías en el caso de Hernández, en virtud de que “los tiempos administrativos y judiciales no son compatibles con las necesidades inmediatas de las personas”. A su vez, indicó que el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, estaba al tanto de su intervención.



Tras la comparecencia de Heber en comisión, el Ministerio del Interior abrió una investigación administrativa luego de que El País informara que Carrera había habilitado el uso del Hospital Policial para su expareja durante tres años. Más adelante TV Ciudad informó que en esta administración el director general de Secretaría, Luis Calabria, también se había atendido allí, lo que motivó su renuncia.

Seguridad social y Astesiano, otras prioridades del Senado



Se espera que la comisión investigadora sobre la gestión de Carrera se apruebe porque el oficialismo cuenta con suficientes votos.



La bancada del Frente Amplio todavía no adoptó una postura oficial. El tema será analizado en la próxima reunión de coordinación, que suelen realizarse los lunes, teniendo en cuenta que el tema que involucra al senador ya está siendo investigado por la Justicia.



Fuentes de la coalición de izquierda se expresaron a favor de que los senadores den sus votos, para dar transparencia y preservar su imagen, ya que no tienen dudas sobre el accionar de su compañero de partido.



Cuando el oficialismo dio a conocer sus intenciones -sin perder de vista lo que pasó con Calabria- algunos dirigentes de la oposición plantearon que la investigadora se transformaría en un “boomerang” para el gobierno.



Los partidos todavía están acordando quiénes podrían conformarla. Gandini explicó que, si bien no está definido el número de integrantes, él es partidario de que tenga siete miembros. El período de análisis coincidirá con el tiempo de actuación de la comisión especial que se instalará en el Senado para estudiar el proyecto de ley sobre la reforma de la seguridad social. Luego de meses de discusión pública a partir de un anteproyecto, el presidente Luis Lacalle Pou enviará la versión final al Parlamento este viernes, al día siguiente de que lo trate con el Consejo de Ministros.

Estudios Por su parte, la oposición sigue evaluando acciones parlamentarias por el caso de Alejandro Astesiano, el exjefe de la custodia presidencial. Los legisladores entienden que las respuestas de Heber en el llamado a comisión general, acompañado por Rodrigo Ferrés y Álvaro Garcé, fueron insuficientes. Ahora evalúan convocar al secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, que mientras regía la emergencia sanitaria autorizó el ingreso de dos ciudadanos rusos implicados en la trama.