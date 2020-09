Cerro Largo: así votaron los candidatos blancos, favoritos a retener la Intendencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pablo Duarte y José Yurramendi, los dos candidatos blancos a la Intendencia de Cerro Largo, votaron este domingo a la mañana en la ciudad de Melo.

"Es una fiesta de la democracia, pero nos tenemos que cuidar. El coronavirus sigue ahí. Felizmente en Cerro Largo tenemos muy dominado el tema, pero está acechando. La incertidumbre de las cosas que desde el primer momento rige a esta pandemia. La incertidumbre sigue siendo la palabra que define esta pandemia", expresó Duarte.

Yurramendi, por su parte, dijo: "Estamos con mucha tranquilidad, acompañados de la familia. Es el día en el que le damos la confianza a alguien para que lleve a cabo los destinos del departamento, los destinos del municipio, la representación en la Junta Departamental".

"Es una jornada importantísima en la democracia de nuestro departamento, la más importante en estos cinco años. Hay que valorarla", agregó.

Según encuesta de la consultora Ágora, los blancos retendrían la Intendencia con un 66,1% de intención de voto ante el 23,6% que obtendría Rodolfo Nin Novoa como candidato único del Frente Amplio. En lo que respecta a la interna nacionalista, Duarte tendría el 50,6% de las preferencias y Yurramendi el 41,6%. El restante 7,8% no sabe o no prefirió no contestar.



Los dos candidatos pertenecen al sector de Sergio Botana. El exintendente y actual senador se hizo presente para saludarlos, pero prefirió no dar declaraciones.

Carmen Tort, actual intendenta de Cerro Largo, estuvo en la Dirección General de Registros, donde votó Yurramendi, el candidato que apoya.



"Es una jornada cívica que esperemos, y como le transmitimos a todos los candidatos anoche, sea una fiesta para Cerro Largo", señaló Tort.



La actual intendenta también reconoció que recibió quejas porque algunos delegados estaban trabajando sin tapabocas. Tort remarcó que se comunicó para que se regularicen esas situaciones. "Lo primero es la salud de la gente", sostuvo.

El Partido Colorado busca recuperar representatividad en la Junta Departamental

El candidato colorado en Cerro Largo, John Kennedy Rodríguez, dijo que su partido busca recuperar representatividad en la Junta Departamental.



"Sin duda que es el objetivo. En el período anterior no tuvimos la oportunidad. Estamos seguro que ahora es posible y vamos a tratar de que así sea. Lo vemos en la gente en el día a día, hay una necesidad de tener una representatividad", manifestó.



Según la encuesta de Ágora, Rodríguez alcanzaría el 2% de los votos.