Pablo Duarte sería el nuevo intendente de Cerro Largo, según encuestadora Ágora

De acuerdo a una encuesta realizada por la consultora Ágora, el nacionalista Pablo Duarte sería el nuevo intendente de Cerro Largo en el marco de las elecciones departamentales y municipales del próximo domingo.

Los blancos retendrían la intendencia con un 66,1% de intención de voto ante el 23,6% que obtendría Rodolfo Nin Novoa, quien se presenta como candidato único del Frente Amplio.

John Kennedy Rodríguez, candidato del Partido Colorado, alcanzaría el 2% de los votos, agregó la encuestadora.



En lo que respecta a la interna nacionalista, Pablo Duarte tendría el 50,6% de las preferencias y José Yurramendi el 41,6%. El restante 7,8% no sabe o no prefirió no contestar.



Ambos candidatos pertenecen al sector del exintendente y actual senador Sergio Botana.