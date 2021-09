Bancada nacionalista comenzó a analizar si están los votos para el fideicomiso de asentamientos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bancada de senadores del Partido Nacional comenzó este lunes con "las reuniones definitorias de la Rendición de Cuentas", dijo el senador Gustavo Penadés, y señaló que "en los próximos días se va a analizar conjuntamente con los socios de la coalición la financiación (del fideicomiso para asentamientos), que a priori es la que el Poder Ejecutivo insiste en tener a través del Instituto de Colonización".

"Deberemos saber si cuenta con los votos como para ser aprobada o no y cuando se sepa eso empezará otra etapa de conversación y negociación", agregó.



Penadés afirmó que la posición "es la que el presidente sostuvo en el Prado", que consiste en financiar el fideicomiso con recursos del Instituto de Colonización. Se han escuchado voces discordantes en la coalición de gobierno respecto a este tema, pero, recalcó Penadés, "hasta ahora no ha habido reuniones formales en las que se analizara el tema".



"Esta tarde lo empezó a analizar la bancada de senadores del Partido Nacional y esta semana se conocerá una posición", afirmó. Además, señaló que mientras se dan estas conversaciones, ya están "entablando diálogo" con Cabildo Abierto y el Partido Colorado.



"Una vez que se sepa veremos si hay mayoría y, si no, qué pasos se seguirán", acotó.