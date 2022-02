Bancada del FA rechaza investigadora por donación de IMM: "es una vergüenza", afirma edil nacionalista

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La bancada oficialista en la Junta Departamental resolvió que no dará sus votos para formar una comisión investigadora por la donación de mochilas y remeras que hizo la Intendencia de Montevideo al Frente Amplio. Ante esto, el impulsor de ese ámbito de investigación, el edil nacionalista Javier Barrios Bove, dijo a El País que "es una vergüenza la postura del Frente Amplio".

La postura frenteamplista fue dada a conocer por el edil frenteamplista Miguel Velázquez en Radio Universal. "Estamos en medio de una investigación administrativa que está realizando la administración en la Intendencia y queremos esperar los resultados para ver qué arroja. Y ahí sí, no tenemos problema en volver a evaluar eso y si es necesario una investigadora se evaluará", dijo.



Consultado sobre estas declaraciones, Barrios Bove sostuvo que el FA va en contra de "la calidad democrática y el sistema político". "Hay un hecho grave y hay que investigar. Que la Intendencia investigue no obsta que la Junta también lo haga", afirmó.

El edil puso como ejemplo un accidente de tránsito: "Puede haber un juicio civil y uno penal. Esto es igual, hay una investigación administrativa en la Intendencia, y en la Junta planteamos una investigación política. Por ejemplo, preguntar quién le pidió a Marcelo Signorelli la donación. Eso no va a salir de la investigación administrativa. No se van a preguntar si fue alguien del Frente Amplio".



"Además, buscamos responsables políticos, analizar las declaraciones de Carolina Cosse del primer día, que minimizó los hechos. Y eso no va a estar en la investigación de la Intendencia. Hay responsabilidades políticas graves", enfatizó.



Barrios Bove recordó que la Junta Departamental es el ámbito de contralor de la Intendencia y corresponde que allí se indague en lo sucedido.

Consultado sobre la postura que asumirán ante la decisión del Frente Amplio de no dar su apoyo para la creación de la investigadora, dijo que "no se descarta ninguna medida". A las 14.00 horas de este jueves se reunirá la bancada nacionalista para definir la estrategia que presentarán en la sesión de las 16.00 horas, cuando se debata el tema.



"La bancada analizará lo que haga el Frente Amplio en sala. La intendenta dijo que no se iba a investigar y después investigó, capaz que el FA después hace lo mismo", dijo Barrios Bove. "Ahora, si el FA no da los votos para ayudar al sistema político, a la democracia y para sacar estas conductas desviadas, allá ellos. El Partido Nacional no descarta ninguna medida", remarcó.

Consultado sobre cuáles podrían ser esas medidas, dijo que la citación a la intendenta Carolina Cosse o una denuncia penal sobre el tema son posibilidades.



Más temprano, el Partido Colorado anunció que presentará una denuncia penal por la donación realizada desde la Intendencia al Frente Amplio. Barrios Bove dijo que su partido aún no tomó posición sobre el tema y que seguramente sea uno de los temas que se conversen mañana, en la reunión previa a la sesión.