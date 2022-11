Avanza en Diputados proyecto que amplía posibilidades para gestación subrogada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es legal en Uruguay la gestación subrogada, es decir, que una mujer se embarace a partir de un embrión ajeno. Pero la práctica tiene limitantes: el bebé lo debe gestar la madre o hermana de la mujer que no puede tener hijos por una enfermedad y no puede haber un intercambio monetario.

Pero en el Parlamento se estudia ampliar las posibilidades. Se aprobó ayer en comisión de Diputados habilitar el cuarto grado de consanguinidad, que son las primas. En octubre de 2021, el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña presentó un proyecto de ley para modificar dos artículos de la Ley N° 19.167, que refiere a las técnicas de reproducción asistida. Su propuesta fue eliminar el requisito de consanguinidad, que hoy es de segundo grado. Pero la iniciativa recibió objeciones y finalmente se aprobó una alternativa: elevar al cuarto grado de consanguinidad. El cambio habilitaría a que primas puedan gestar embriones ajenos; las que se sumarían a madres y hermanas.



Hoy las mujeres que quieren hacer uso del mecanismo deben presentarse a la Comisión de Reproducción Asistida. El diputado Peña contó a El País que, de las seis parejas que concurrieron para hacer uso de este derecho desde que aprobó la ley, cuatro no cumplían los requisitos y dos no siguieron en el proceso. Por lo tanto, no hubo ninguna mujer, hermana o madre, que gestó un embrión.

Otro cambio. El diputado Felipe Schipani planteó modificar la ley para que se tengan en cuenta las parejas homosexuales varones, algo que hoy no está previsto. El colorado explicó a El País que la ley “genera una situación de enorme injusticia para las parejas de hombres” porque no pueden acceder a la subrogación de vientres, sea en segundo o cuarto grado de consanguinidad.



El cambio, explicó, se plantea en pos de “aggiornar legislación”, ya que “siempre ha sido un país de avanzada”.



Schipani aclaró que es una propuesta a título personal. Desde el Partido Nacional y el Frente Amplio pidieron tiempo para estudiarlo con sus asesores jurídicos, añadió.



Por lo tanto, el aditivo se tratará en el plenario cuando se considere el proyecto de ley que modifica el grado de consanguinidad.