Almagro dijo que la izquierda uruguaya tiene "tentaciones totalitarias"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, criticó duramente al gobierno uruguayo y el Frente Amplio ante la crisis de Venezuela y dijo que "deja mucho que desear".

El canciller Rodolfo Nin Novoa fustigó semanas atrás que Almagro dijera que no habría que descartar una intervención militar en Venezuela para derrocar al presidente Nicolás Maduro y planteó que era "absolutamente contrario a la vocación nacional”. Asimismo el Frente Amplio emitió una declaración en la que rechazó las declaraciones y dijo que "se alejan de los principios históricos de la fuerza política sobre la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos”.



Anoche en entrevista con Apuesta D10 de CX 22 Universal Almagro dijo: "Yo no sé cómo se puede pretender que la secretaría general de la OEA se plante frente a un gobierno ilegítimo y dictatorial con neutralidad al respecto. Ese sí es un problema muy grave: que resulte indiferente estar ante una posición democrática que una posición dictatorial, lo cual se junta a otras posiciones que ha tenido antes Uruguay que verdaderamente dejan mucho que desear como haber quitado de la declaración del grupo de contacto con la Unión Europea la liberación de presos políticos y de violaciones de derechos humanos”.

Almagro dijo que finalmente la decisión de Uruguay de plegarse a la Unión Europea para pedir elecciones libres en Venezuela fue "correcta". “El cambio de Uruguay fue demasiado abrupto, demasiado sorpresivo, pero definitivamente es la decisión correcta”, dijo Almagro.

De todas formas Almagro dijo que tiene "diferencias en cosas que creía totalmente superadas por la izquierda uruguaya. Que la izquierda uruguaya tuviera tentaciones totalitarias para mi era algo que no existía, que la izquierda tuviera que tratar de justificar la dictadura cubana o la dictadura bolivariana emergente eso no tiene ningún sentido. En ese sentido debo ser una persona lejos de eso y si el Frente Amplio está ahí yo definitivamente no estoy ahí".



Tras la expulsión de Almagro del Frente Amplio, el secretario de la OEA reiteró que se trató de la "crónica de un divorcio largamente anunciado". "El FA y yo tomamos caminos diferentes en temas de principios y esos principios hacen la diferencia en la vida de la gente. Era imposible seguir juntos por el mismo camino cuando las diferencias son en cosas tan graves y profundas. Lo tomé con mucha naturalidad", ahondó Almagro al referirse al alejamiento del Frente Amplio.



El excanciller uruguayo dijo que tiene previsto venir a votar en las elecciones presidenciales. "La idea es poder ir a votar y es muy bueno no tener que rendir cuentas a nadie de a quién estoy votando".