La Policía identificó a la mujer descuartizada en barrio Peñarol

El caso de la mujer desmembrada en el barrio Peñarol comienza a esclarecerse, luego de que la Policía lograra identificar a la víctima. Según confirmaron fuentes del Ministerio del Interior, se trata de Jessica Paola Silva Montero, de 27 años de edad, quien tenía un vínculo con la banda criminal “Los Segales”.

En rueda de prensa, el Jefe de la Policía de Montevideo, Mario D’Elía, explicó que “esta persona tenía una denuncia como persona ausente, del día 28 de octubre”.



Dos mujeres se encuentran a disposición de Fiscalía y por la investigación a cargo de la fiscal Adriana Edelman. Además, la Policía está tras las pistas de un hombre vinculado a la organización delictiva por estar presuntamente relacionado al homicidio.

El caso

El sábado por la mañana la Policía fue alertada de un fuerte olor que provenía de las alcantarillas de las calles Camino Edison y Becquer, en el barrio Peñarol. Los efectivos acudieron al lugar, alertados tras llamadas al 911 en las que se advertía que dos mujeres habían pasado anteriormente y habían arrojado bolsas a la boca de tormenta.



De estas dos mujeres no se encuentran rastros al llegar, pero sí aparece una bolsa que contenían un resto de una persona descuartizada. Al analizar la pelvis de la cual se trataba, las pericias lograron identificar que se trataba de una mujer que había sido mutilada.



A partir de allí, Policía científica y personal del área de investigación de la Zona 3 comienzan a investigar el paradero de las dos personas que, según testigos, caminaban discutiendo y tiraron una bolsa. En el correr de una horas se encuentra a una de ellas y al día siguiente a la otra implicada.

Esta última brinda información clave para encontrar las otras bolsas con restos humanos, que permanecían en otras alcantarillas de la zona.



Allí se identificó una cabeza, miembros inferiores y el torso restante de la mujer mutilada. Las partes condecían al primer resto encontrado por el que se comenzó a trabajar en identificar a la persona asesinada.



Las mujeres también dieron información sobre un domicilio en la zona que, a través de pericias recabadas en el lugar, se logra identificar como el espacio donde ocurrió el homicidio y desmembramiento de la mujer de 27 años de edad.



Horas después se reúnen los elementos y se logra evidenciar que se trataba de una femenina que tenía una denuncia por ausencia. Fuentes policiales aseguraron que la denuncia fue realizada por su madre.



Fiscalía continúa el trabajo de investigación con Policía científica y cuenta hasta el momento con las dos mujeres a disposición de la fiscal Edelman. Y, además, se investiga la relación del asesinato con una banda criminal bajo el nombre “Los Segales”.

Organización

El grupo criminal que opera en la zona del Barrio Peñarol no solo está asociado a este caso, sino a varios ocurridos en los últimos días.



En conferencia, D’Elía aseguró que “su nombre aparece en por lo menos tres casos” recientes. Entre los que resalta el que dejó a un joven de 18 años sin vida, en el barrio Peñarol.



Según D’Elía, Facundo Castro fue “ultimado de un disparo en la cabeza” por una persona que lo perseguía en un auto gris. El joven no era el objetivo, pero se pudo determinar que lo que motivaba el homicidio era un ajuste de cuentas por narcotráfico.



La Policía logró capturar a los implicados, partiendo de pericias y testimonios que recabó Policía Científica. Uno de los responsables está formalizado con prisión por el delito de homicidio y es señalado como implicado en el caso del desmembramiento y asesinato de una mujer. Además hay una persona requerida por el caso.



Durante la rueda de prensa, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, destacó la importancia de los operativos llevados a cabo.



Teniendo en cuenta que la investigación en Fiscalía está abierta, el jerarca aseguró que “se cuenta con información que no puede trascender por el momento”.