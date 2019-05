Policía abatió a un menor que lo rapiñó en Casavalle

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un adolescente, junto a su cómplice, intentaron rapiñar a dos policías que circulaban en moto por la zona de Unidad Casavalle. Uno de los efectivos repelió la agresión hiriendo de muerte al joven, informó el Ministerio del Interior.

El incidente ocurrió alrededor de las 2:30 de la madrugada de ayer en la intersección de Teniente Galeano y Machies, cuando dos policías -pertenecientes a la Dirección Nacional Guardia Republicana- que habían culminado su jornada laboral y se retiraban en moto a su domicilio, fueron abordados por dos hombres que también viajaban en una moto.



Mediante amenazas, los delincuentes exhibieron armas de fuego, los hicieron bajar de la moto y les robaron los celulares y una billetera.



Uno de los efectivos se identificó entonces como policía ante lo cual el menor efectuó disparos hacia el uniformado, quien repelió la agresión. El adolescente cayó abatido a 20 metros del lugar, mientras su cómplice se dio a la fuga.



Poco después llegó al lugar un móvil de Unidad de Respuesta de la Policía de Montevideo (URPM), procediendo a realizar la detención del otro adolescente, a quien se le incauta un revólver calibre 38.



En el lugar se hizo presente la Fiscal de 15º turno, quien dispuso el relevamiento de la escena por parte de Policía Científica; se tomó acta a los efectivos y se mandó hacer prueba de parafina para determinar la existencia de restos de pólvora e incautación de la moto. Enterada la Fiscalía de Adolescentes de 3er turno, ordenó que el adolescente detenido sea derivado al Inisa. Las armas fueron entregadas a Policía Científica para su pericia.



Con este caso se elevó a 14 el número de personas fallecidas en hechos de este tipo en lo que va del año 2019.



Las dos muertes de delincuentes a manos de policías inmediatamente anteriores a la de ayer se dieron en los barrios Piedras Blancas y La Comercial, a inicios de este mes de mayo.



En el primer caso, el hecho ocurrió en Camino Paso de la Española y Calle Punta del Este. Fuentes policiales confirmaron entonces a El País que por el lugar circulaba en moto el funcionario policial, vistiendo de particular, cuando fue interceptado por dos sujetos que también iban en una moto.



El policía se resistió a que le llevarán la moto y enfrentó a los rapiñeros, resultando uno de ellos, de 21 años de edad, herido de bala. Este fue trasladado a la Policlínica de Capitán Tula en donde falleció.



El caso ocurrido en La Comercial estuvo en cambio vinculado al asalto de un supermercado, entre las calles Cufré y Hocquart,



El pasado 23 de abril, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, informó en la Comisión de Seguridad y Convivencia del Senado que hasta ese momento se habían producido 11 muertes en el año 2019. Ese dato le sirvió al secretario de Estado para asegurar que “la Policía no tiene las manos atadas”.



Como ya informó El País, se trata de casos en que no hubo reproche legal para los efectivos policiales, por lo que están todos en libertad, debido a que el uso de las armas se produjo en las condiciones que permite la normativa vigente.