Dos mujeres fueron detenidas con cinco kilos de droga cuando iban a viajar a Bélgica

Dos mujeres, una de nacionalidad argentina y otra de nacionalidad brasileña, fueron detenidas con cinco kilos de droga en el Aeropuerto de Carrasco, informó el Ministerio del Interior.

Las pasajeras pretendían viajar a la ciudad de Bruselas, en Bélgica con la droga escondida en sus prendas íntimas, pero fuero detectadas ya que cumplían con el "perfil de riesgo".

En el sector de check in personal de la delegación Aeropuerto (DGRTID) solicitó realizarles un control de rutina. Primero se revisó el equipaje que llevaban y no se encontró "nada irregular", sin embargo "al observarlas detenidamente se constató que tenían protuberancias extrañas en su vestimenta", informó el ministerio.



En ese momento se les solicitó a las dos mujeres que se quitaran algunas prendas para verificar la posibilidad de que transportaran algún objeto pegado a su cuerpo con resultado, hecho que finalmente fue constatado.



Tras encontrar la sustancia blanca ambas jóvenes fueron puestas a disposición de la Fiscalía Letrada de Atlántida, en donde se dispuso la detención de las pasajeras y la incuautación de:



- Sustancia blanca con un peso total de 5050 gramos.



- 2 celulares



- US$ 1.000



- 520 euros



- $ 40



- 60 pesos argentinos



- 181 reales