Homicidio en San Carlos por un ajuste de cuentas

Un joven de 25 años de edad fue ejecutado al caer la tarde del viernes; le pegaron varios balazos en la puerta de su casa ubicada en la esquina de las calles Rincón y Mariano Soler de la ciudad de San Carlos. Fue identificado como Juan Ignacio Borad Cabrera y tenía varios antecedentes judiciales. Cayó herido por tres disparos efectuados casi a quemarropa por su victimario.

La Policía cuenta con la información proporcionada por un familiar de la víctima. Ambos compartían la vivienda ubicada a cuatro cuadras de la avenida Jacinto Alvariza, una de las vías de tránsito de ingreso y salida al sur de la ciudad carolina.



El familiar dijo que la víctima fue abordada por el asesino que, al parecer, aguardaba escondido detrás de un árbol aprovechando las primeras sombras que caían a esa hora sobre la ciudad de San Carlos.



No bien se oyeron los disparos, el tirador huyó del lugar en tanto su víctima fue atendida por sus familiares.



Borad Cabrera fue trasladado a un nosocomio carolino ubicado a unas seis cuadras del escenario del crimen. Pese al esfuerzo del personal médico, la víctima murió mientras era intervenido de la herida recibida en el abdomen. Los médicos no constataron un orificio de salida del proyectil que le ocasionó la muerte.



La víctima, según informó la Jefatura de Policía de Maldonado, contaba con varios antecedentes policiales y judiciales que le generaron reiteradas entradas y salidas del establecimiento carcelario de Las Rosas de Maldonado.



Entre los antecedentes registrados se encuentran múltiples delitos de hurto, porte de arma de fuego y receptación. Por estas horas la Policía busca determinar el móvil del asesinato descartando algunos como el hurto. El victimario no se llevó nada. Su objetivo era matar a Borad Cabrera.



La investigación apunta al entorno de la víctima y su relación con otros delincuentes con los cuales podría haber generado algún tipo de deuda.



La cuenta por cobrar se ajusta al principal móvil sobre el que trabaja la Jefatura de Policía de Maldonado. Ese es el objetivo de los investigadores a partir de los datos que emergen de la propia víctima.