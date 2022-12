Fuerza Aérea aplicó por primera vez en el año Ley de Derribo para avión en Durazno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días atrás la Fuerza Aérea aplicó por primera vez en lo que va de este año la denominada Ley de Derribo para atender a una situación generada con un avión particular en el entorno del departamento de Durazno, según dijeron fuentes militares a El País.

El pasado miércoles el radar de la Fuerza Aérea constató la presencia de un avión no identificado que volaba “a muy baja altura”, según narraron los informantes. Inmediatamente se inició la aplicación del proceso establecido por la ley, que determina cinco fases hasta llegar en última instancia al derribo, previa orden aprobada por el presidente de la República y el ministro de Defensa.



En este caso, por primera vez desde que se aprobó la ley, se llegó a la fase dos. La primera etapa consiste en la identificación de la aereonave, cuestión que no pudo ser realizada. El siguiente paso es que equipos militares se acerquen en aire al avión no identificado para solicitarle que aterrice y así poder identificarlo e inspeccionar la aereonave.

Una vez que el avión tocó tierra en el Aeropuerto Internacional Ángel S. Adami los funcionarios constataron que el piloto viajaba solo y que no había declarado su plan de vuelo, motivo por el cual se le solicitó que aterrice.



Luego, su caso fue enviado a la Junta de Infracciones que determinará si amerita aplicar algún tipo de sanción por los incumplimientos a las normas de vuelo.