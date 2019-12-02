Femicidio en Paysandú: una mujer fue asesinada por su esposo que luego se suicidó

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Su hija denunció el hecho e inmediatamente la policía comenzó la búsqueda del hombre, que apareció muerto en el galpón de su casa tras haberse suicidado.

Una mujer de 44 años fue asesinada por su esposo de acuerdo a El Telégrafo. El hecho ocurrió en la noche de ayer domingo en la casa de la pareja, ubicada en la zona de Avenida de las Américas en el departamento de Paysandú.

A las 20.30 hubo un llamado al 911 por parte de la hija de ambos, en el que denunciaba la muerte de su madre tras discutir con su padre. La joven indicó además que él se había ido de la casa con un arma.

Mientras los efectivos policiales realizaban la búsqueda del hombre, los hijos más pequeños de la pareja fueron llevados a la comisaría donde permanecieron con custodia.



A los pocos minutos de iniciada la búsqueda el femicida de 46 años fue encontrado muerto, tras haberse suicidado en el galpón de la chacra.

