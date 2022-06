Detienen en Entre Ríos a iraní que iba a Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un ciudadano iraní que portaba documentos falsos fue detenido el jueves pasado en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y es investigado por el juez federal de esa jurisdicción Pablo Seró.

Según supo el diario argentino La Nación, el hombre, que solo habla farsi, dijo llamarse Asan Azad. Y afirmó que no recordaba “su número de Cédula de Identidad o Pasaporte que acredite sus dichos”



Desde la Dirección Nacional de Migraciones explicaron que la policía de Entre Ríos lo detectó bajando de un colectivo proveniente de Gualeguaychú a Concepción del Uruguay, porque un maletero le pedía documentación y no la tenía.

“Presentó un DNI de un argentino y una licencia de conducir de otro argentino”, dijo una fuente a La Nación.



El hombre quedó detenido y será indagado el próximo lunes. Pero no es la primera vez que es demorado por las autoridades migratorias y por la Policía argentina. Meses atrás, por otro incidente con su documentación, fue demorado por efectivos policiales en La Rioja y dijo que era de origen palestino.



Migraciones ya había pedido información sobre Asan Azad a la Embajada de Irán pero no obtuvo respuesta.



Según reconstruyó este medio, el individuo ingresó a Argentina por la frontera con Bolivia. Primero dijo ser iraquí, pero según supo La Nación no tiene consigo información que acredite su identidad.

Una fotografía que circuló y que desde Migraciones reconocieron como verdadera muestra que lleva un crucifijo y mide alrededor de 1,90 metros.



El expediente judicial iniciado a partir de esta detención pasó primero por la justicia provincial, pero el juez de turno se declaró incompetente por considerar que era una cuestión federal y entonces quedó en manos del magistrado Pablo Seró. Aunque en las últimas horas circularon versiones que relacionaron este episodio con el caso del avión venezolano iraní sospechado de tener vínculos con el terrorismo internacional, e incluso el diputado del Pro, Gerardo Milman, emitió un tuit en el que señaló que la causa por la detención de Asan Azad pasó al juzgado federal de Lomas de Zamora, fuentes judiciales vinculadas a la causa rechazaron esa versión.



Según el diario Clarín, la Justicia lo interrogará en las próximas horas aunque según fuentes del Gobierno, el detenido “no estaría en sus cabales”.